Perú no se caracteriza precisamente por ser el país más inclusivo y con igualdad de derechos. A pesar de la gran discriminación y estigma que existe de parte de las autoridades y ciudadanos, la comunidad LGTB+ sigue firme en la lucha por el reconocimiento de sus familias. En este contexto, muchas parejas de lesbianas optan por la fertilización in vitro (FIV) para poder cumplir su sueño de ser madres y formar un hogar.

Este es el caso de Mabel Aguilar y Luisa Marcos, una pareja de esposas que decidió someterse a este tratamiento para tener un hijo. Ambas contaron a Perú21 que el 2019 decidieron hacer la fecundación in vitro con el método ROPA, que es cuando se extraen los óvulos de una de ellas, se fecundan y, luego, el embrión se coloca en la pareja.

”Elegimos este método porque, particularmente, sentíamos que era lo más cercano a tener un hijo las dos. En el caso de las parejas diversas, se fecundan varios óvulos porque no todos terminan siendo embriones. Por ejemplo, a Luisa le sacaron 15, fecundaron 9 embriones, pero no todos llegaron a madurar, solo quedaron cinco”, reveló Mabel, quien es presidenta de la Asociación Familias Homoparentales.

Acotó que estos cinco embriones, fueron sometidos a un estudio genético, que es optativo, para quienes quieran tener una certeza de si los embriones se encuentran en condiciones aptas.

“Nosotras lo hicimos por recomendación de nuestro médico. En aquella época no lo hacían en Perú, y tuvieron que enviar los embriones a un laboratorio en Estados Unidos. En ese estudio genético, determinaron que tres embriones no eran aptos para ser fecundados y dos sí. Es decir, en esa etapa se determina si tiene malformaciones, cardiopatías. Esto evita que tu cuerpo lo expulse”, narró.

Su esposa Luisa, quien es publicista y líder de Fundraising y Relaciones Institucionales de Familias Homoparentales, expresó que los primeros tres meses son vitales porque a veces hay abortos espontáneos debido a que el cuerpo identifica que ese embrión no está genéticamente apto para madurar y nacer.

“De por sí, hacer todo esto es muy costoso, pero también está la carga emocional. Cualquier pareja pasa por una expectativa muy alta de querer tener una familia y en el caso de que no te hagas el estudio genético, puede pasar que ese embrión al no ser apto y lo pierdas. Entonces, ya no es solo todo el dinero perdido, sino volver a hacer el proceso y el golpe emocional es fuerte. Por eso es que recomiendan el estudio genético”, refirió.

A su vez, Mabel contó que luego de hacer todos los exámenes, determinaron que fuera ella quien gestara al bebé: “La maternidad es de ambas, no tiene que ver con quién llevó el embarazo ni con la consanguinidad o la genética. Tú puedes ser madre de un niño adoptado y el sentimiento y el amor hacia ese hijo es incondicional”.

“La posibilidad de quedar embarazada por inseminación en mujeres menores de 35 es del 20%, pero cuando haces fecundación in vitro la probabilidad sube al 55%, por eso cada vez más personas recurren a este último. En un estudio que hicimos, con una muestra de 300 familias homoparentales peruanas, la mitad tenemos hijos y la gran mayoría fue concebida por fecundación asistida”, informó Luisa.





Luisa y Mabel contaron cómo fue someterse a la fecundación in vitro.





Desigualdad y un gran camino por recorrer

El tema es que, al no haber una legislación clara al respecto, por todos los tabúes religiosos y conservadores de nuestro país, se limita mucho el mercado.

“En nuestro caso, las dos hemos venido trabajando varios años, pero tuvimos que sacar un préstamo de 4 años. Si eso estuviera mejor legislado, no habría tanta desigualdad. En otros países, como en España, en tu seguro social tienes el derecho de tener un proceso de fundación in vitro, así como inseminación artificial. Hasta cierta edad, te lo cubre gratuitamente. Una facción conservadora que tiene este pensamiento está perjudicando a miles de personas que necesitan estos tratamientos”, enfatizó Luisa.

¿Cómo fue el proceso?

Clínicamente, se deben seguir ciertos pasos y muchas pruebas, entre ellas, el donante debe tener un tipo de sangre que sea compatible.

“En la clínica en que nosotros hicimos el tratamiento, pasamos tres etapas. La primera fue la evaluación médica para saber si tu cuerpo está apto para hacer el proceso. Te hacen análisis, ecografías. Naturalmente, cuando una mujer se embaraza, su endometrio empieza a crecer, pero en mi caso, como el embrión era de mi pareja, tuve que pasar un tratamiento con pastillas, inyecciones, óvulos para que el endometrio crezca. Cuando mi endometrio tuvo un tamaño de unos 12 centímetros, me hicieron la transferencia embrionaria”, indicó Mabel.

Señaló que todos los días a determinada hora tenía que ir a la clínica para que le hicieran una ecografía y vean día a día cómo iba creciendo su endometrio. Cuando tuvo el tamaño adecuado, le colocaron un tubito de forma vaginal e hicieron la transferencia.

“No sé si llamarle suerte o qué, pero quedé embarazada al primer intento. Tuve al bebé a través de una cesárea. El otro embrión está criogenizado para cuando Luisa decida tenerlo., que probablemente sea el otro año”, dijo.

Posteriormente, tuvo que firmar ante un notario para completar el proceso legal: “En nuestro país no hay una ley que norme esto. Entonces, hay vacíos legales. Nosotras dos no somos las mamás de nuestro hijo de cara a la ley. Sólo yo soy la mamá y yo aparezco en el DNI como madre soltera. Mi esposa no, porque no hay una ley que diga que dos mamás o dos papás pueden tener hijos”, remarcó Mabel.

Ahora el bebé de ambas tiene tres años y es un niño sano, feliz, que crece con el amor incondicional de sus dos mamás. Sin embargo, no cuenta con sus derechos completos y, en caso de que le ocurra algo a Mabel, Luisa no podrá tener la custodia del pequeño.

Para Claudia Sandoval, abogada y líder del área legal de la Asociación Familias Homoparentales, esta es una situación de desprotección para los hijos de familias diversas.

“No pueden acceder a todos los derechos que le corresponden por parte de una de las personas que lo concibió. Así como también la persona que no lo gestó queda desprotegida ante una eventual separación, pues al no guardar ninguna relación de parentesco con el niño, tampoco puede acudir a una corte y reclamar, por ejemplo, un régimen de visitas o impedir la salida del país del niño.

Es importante poner énfasis en la necesidad de que nuestro Congreso y nuestro Poder Ejecutivo tome en cuenta las familias diversas y vele por los derechos de todos los niños, no solo por los hijos de padres heterosexuales.





¿Quiénes son las candidatas a una fecundación in vitro?

Por su parte, el médico ginecólogo Marcelo Velit, fundador de la clínica Inmater, reveló a Perú21 todos los pormenores sobre la fecundación in vitro. El experto en fertilidad explicó quiénes pueden someterse a este procedimiento.

“Generalmente, son las pacientes que tienen una disminución de su reserva ovárica, ya sea porque sobrepasa una edad importante o por un agotamiento ovárico prematuro. Es decir, que estando en una edad reproductiva, no tiene una buena calidad de óvulos”, sostuvo.

Agregó que “también hay casos de mujeres que tienen problemas de bloqueo de trompas de Falopio, por ejemplo, o ligadura de trompas, o que tienen problemas de concepción, porque el factor puede ser también masculino”.

Médico Marcelo Velit comenta acerca de las novedades tecnológicas para cumplir el sueño de ser madre.





¿Cuál es el límite de edad para someterse a una fertilización in vitro?

De acuerdo con el especialista en ginecología, se podría realizar este tratamiento hasta poco después de los 50 años.

“Nosotros estamos haciendo procedimientos de reproducción asistida hasta los 52 años de edad, pero para que una persona comience su tratamiento, basta con que tenga cualquiera de las características anteriormente”, refirió.

En tanto, dijo que una persona de 30 años o menos también puede hacerlo si es que cumple con alguna de las condiciones antes mencionadas.

“Es importante desmitificar que la fertilización in vitro es el final del camino reproductivo, que cuando una paciente llega a una fertilización in vitro es porque no le queda más remedio, porque agotó todos los términos. Es mentira porque una mujer puede comenzar haciendo la fecundación en vitro si quiere aprovechar la reserva ovárica”, sostuvo.

“A los 40 años se tiene entre el 3 y el 5% del ovario útil. Entonces a alguien de esa edad, no se le va a someter a relaciones sexuales dirigidas o a una inseminación de frente”, remarcó.

Añadió que a la par, la paciente tiene acompañamiento psicológico personalizado, así como otros aspectos médicos para saber si tiene alguna enfermedad previa y si está controlada.

Otros aspectos a considerar son cuántos niños quiere tener, si la paciente ovula o no ovula, si regla o no regla, porque en cualquiera de esos momentos ella puede ser madre, ya sea con óvulos propios o con óvulos donados.





¿Puedo elegir las características físicas del bebé?

El médico Velit comentó que si las pacientes lesbianas o las mujeres solteras no cuentan con un donante, pueden acceder al banco de semen. En este caso, elegirán las características físicas de su bebé.

“Tenemos un banco de semen con conexiones internacionales. Las características físicas generalmente son similares a las que tienen los padres. Si la paciente estuviera con un esposo, lo que hacemos es tomar una foto de él cuando era niño, adolescente y actual, y la pasamos a través de una tecnología llamada Phenomatch, elaborada con inteligencia artificial. Si fuera una paciente que no ovula y necesita óvulos, cogemos una foto de ella de niña, de adolescente y actual y la pasamos el Phenomatch, que busca candidatos del banco nacional o internacional. En Perú somos los únicos que contamos con esta tecnología”, manifestó el experto.

“Luego, a través de la elaboración de un algoritmo de un fenotipo, se realiza un escaneo facial con la forma de orejas, color de cabello, ojos, estatura, biotipo, color de piel, cara, distancia interocular, etcétera”, dijo.

Explicó que se aspira a una similitud de 65 a 68%: “Más porcentaje no se puede porque se puede sospechar que pueden ser parientes”.

Además, se somete al embrión a un completo análisis genético, mediante el cual se pueden detectar más de 600 enfermedades genéticas y se descartan los no aptos.





¿Qué es el método ROPA, utilizado por parejas de lesbianas para tener hijos?

“En el caso de las parejas lesbianas, es muy usado el método ROPA, que consiste en que una de ellas se embaraza con los óvulos de la otra. También pueden embarazarse al mismo tiempo. Es como un enroque de óvulos. Las dos inician la gestación y generalmente el semen es de un mismo donante para que tengan por lo menos la paternidad compartida.

Precisamente, este es el método que utilizaron Luisa y Mabel para traer al mundo a su pequeño.

En concreto, hay dos partes del tratamiento y en cada una de ellas participa una mujer:

Una de ellas aporta la dotación genética, es decir, se somete a la estimulación ovárica de la FIV y se le extraen los óvulos por punción folicular.

La otra es quien lleva la gestación. Recibe a los embriones fecundados en el laboratorio con el semen de un donante y lleva el embarazo a término.

Ambas mujeres reciben medicación hormonal: la primera, para la estimulación ovárica y, la segunda, para la preparación endometrial.





¿Cuánto cuesta una fertilización in vitro?

El costo de solo la fertilización in vitro, de acuerdo con Velit, podría costar entre 3 mil y 12 mil dólares. Sin embargo, este puede elevarse en caso de que se hagan otros procedimientos.

Por ejemplo, puede haber el caso de que una paciente se pone hormonas o necesite el banco de semen con determinadas características, lo cual incrementará el precio.

Si una mujer no quiere ser madre en este momento, pero quiere guardar sus óvulos para el momento adecuado, la criopreservación cuesta alrededor de 4 mil dólares, con todos los gastos y el primer año incluido.

En tanto, comprar una muestra de semen vale 300 y 500 dólares.





¿Cuánto demora una fecundación in vitro?

El experto reveló que puede demorar unos 18 días aproximadamente, a partir del primer día de la regla hasta la transferencia. Eso depende de cada paciente.

No hay ningún efecto secundario ni reacción adversa. Al contrario, la mujer que se somete a este método, se queda más fértil porque se le inyectan hormonas y estimulantes de la ovulación.





Bebés genéticamente sanos

Al usar esta opción, no hay el riesgo de un embarazo múltiple porque se hace la transferencia de un solo embrión para que la paciente tenga un solo bebé.

“Además, hay un diagnóstico genético en el que se descarta síndrome de Down y se puede saber el sexo del embrión que se le transfiere a la mujer”, sostuvo el experto.

“Con esto tenemos éxito de hasta 82%. Transferir dos embriones es complicar a la paciente. Cuando falla una fertilización in vitro, tienes que ver si fue por la calidad del embrión, por la calidad de la ovulación, por la calidad del semen, por el útero de la paciente, porque no cumplió la medicación. No existe una última opción. Siempre existe la posibilidad de ser madre. Tenemos entre 5 y 7 mujeres por semana que deciden embarazarse en solitario”, apuntó.

“La mujer es la superhéroe, es la mujer que decide emprender. Es la que decide aplazar su fertilidad, congelar los embriones y embarazarse cuando ella quiera, emprender esta marcha en solitario. No necesita de un hombre al lado. Tiene un banco de semen al cual acudir y comprar una muestra de semen que no supera los 300 dólares y 500 si es del extranjero”, remarcó.

¿Qué papel desempeña la reproducción asistida en la igualdad de derechos para las parejas LGTB?

“Me parece que lo más humano, lo más tierno y lo más hermoso que ha dado la tecnología ha sido la posibilidad de la reproducción a todas las parejas. Antes, tenían que hacer inseminaciones, con 12% de éxito, tenían que comprar varias muestras de semen. Ahora, con una sola muestra, pueden embarazarse las veces que quieran y llevar la gestación cualquiera de las dos, al final, las dos van a tener la maternidad”, anotó el galeno.





¿Hay restricciones legales para que una pareja de lesbianas pueda tener hijos por medio de este tratamiento?

De acuerdo con Velit, no existe ningún impedimento ni problema legal: “Todo el trámite pasa por el área legal, todo pasa por abogados y todos los consentimientos los tenemos ya hechos, solamente hay que firmar y listo”.

















