Dado que durante la Navidad y Año Nuevo estamos acostumbrados a compartir con la familia y amigos, la mejor recomendación, en el contexto de la COVID-19, es seguir manteniendo la burbuja social, evitando las reuniones sociales y aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados y en contacto cercano con otras personas, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

“Es importante seguir protegiéndonos y adoptando las medidas de bioseguridad”, señaló el epidemiólogo del Hospital Emergencia Ate Vitarte, Sixto Sánchez. “Nuestras actividades y comportamientos durante estas fiestas pueden traducirse en el desarrollo de una posible curva ascendente de contagios para una tercera ola, la cual se podría presentar en los primeros días de enero si no se toman las medidas recomendadas”, agregó.

El especialista exhortó a los adultos mayores o a las personas con alguna comorbilidad a no arriesgarse innecesariamente. “La mejor manera de demostrar amor hacia los nuestros es no exponiéndolos a personas que no son del entorno familiar directo. Es preferible que pasemos estas fiestas con la familia nuclear con la que hemos vivido durante todo este tiempo”, indicó Sánchez.

En ese sentido, consideró importante asegurar el cuidado de las personas mayores en casa. A pesar de que una reunión navideña entre amigos o familiares es muy significativa, es un momento en el que debemos mantener el máximo cuidado de nuestros seres queridos”, precisó.

Asimismo, Sánchez Calderón, consideró importante adoptar los cuidados necesarios al momento de compartir los alimentos con nuestros familiares. A pesar que la transmisión es básicamente respiratoria, se debe procurar que cada persona use su propio vaso, plato y cubiertos. “Este es un momento de sumo cuidado para evitar que las personas más susceptibles puedan contraer la COVID-19″, aseguró el experto.

“Si podemos realizar una reunión virtual mediante videollamadas, es lo mejor. Sin embargo, si a pesar de estas recomendaciones se produce una reunión familiar, esta debe realizarse en una zona ventilada, abierta y amplia, como un patio, teniendo en cuenta que algún invitado, especialmente si no pertenece al núcleo familiar que comparte la vivienda, podría ser portador del virus”, exhortó Sánchez.

Finalmente, el jefe de epidemiología del hospital Emergencia Ate Vitarte consideró importante seguir con las recomendaciones básicas como el uso de la doble mascarilla y el distanciamiento social.

