Miles de casas en el Perú se pintarán de azul como solidaridad con las familias que viven con autismo en el mundo

Al conmemorarse este domingo 2 de abril, el Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo , determinado por las Naciones Unidas, la Asociación Soy Autista y Qué, ha invitado a todo el país a para que al unísono, demostrar un gesto solidario, que consistirá en encender las linternas de los teléfonos por un minuto a las 8 de la noche, frente a las ventanas de sus hogares para mantener de forma simbólica “la Luz Azul, del autismo” encendida, por las millones de familias que vivimos con autismo en todo el mundo.

Asimismo, Milagro Huamán, directora de la asociación, aprovechó para hacer un llamado de atención a las autoridades y sobre todo, a quien será dentro de poco el nuevo Presidente de la República. “Sentimos una gran impotencia como padres de personas con autismo, seguir a la espera desde el año 2016 del Plan Nacional de Trastorno Espectro Autista, que debió entrar en vigencia en el 2017 y culminar en el 2021, sin embargo, el poco interés del MIMP, MINEDU, MIDIS, MINSA y demás organismos involucrados no se ha ejecutado, causando graves consecuencias para las miles de personas con autismo y sus familias”, sostuvo Huamán.

“los años han ido pasando y nuestros hijos ahora son adultos, nos sentimos consternados pensando en el futuro incierto que les depara. No hay espacios en la sociedad para ellos, no existe ningún centro de entrenamiento laboral del Estado, solo para personas con autismo, tampoco tratamiento terapéutico, ni espacios de esparcimiento, menos lugares de acogida en caso de abandono. Nuestros hijos con autismo serán los futuros indigentes, si el Estado no implementa servicios”, agregó la directora de ‘Soy Autista y qué.

El autismo es una condición de vida que podría generar una discapacidad si la persona no es tratada a tiempo, razón por la cual, la carga terapéutica es muy alta en general y las familias suelen realizar esfuerzos muy fuertes al tener que afrontar los gastos excesivos que demanda la atención de una persona con autismo, por eso Milagro Huamán hace un llamado al Gobierno para que evalúe los casos de las familias con autismo de escasos recursos.

