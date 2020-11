Por Natalia Lezama

La actual pandemia del COVID-19 sigue avanzando mientras la carrera por la vacuna continúa. Con más de 900 mil casos en el país y 30 millones en el mundo, la expansión de este descontrolado virus se ha facilitado gracias a nuestro estilo de vida como sociedad

El primer factor que ha ayudado a la propagación global del coronavirus es la sobrepoblación. Según datos de la ONU la media estimada de población para el 2019 era de 7,550 millones de personas, sin embargo, se estima que en el mundo ya hay 7,700 millones de seres humanos, 150 millones más de lo que se esperaba.

Por otro lado, la deforestación también ha contribuido. El organismo de investigación World Resources Institute (WRI) informó en el 2019 que debido a los constantes incendios forestales, la tala indiscriminada de arboles y la minería, la deforestación aumentó en un 51%. Esto, a largo plazo, afectará las fuentes de agua, la biodiversidad, la liberalización de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera y nos pondrá mucho más cerca de los virus.

“Nuestro estilo de vida actual facilita los contagios. La sobre población, la deforestación y nuestra cercanía con algunos reservorios del virus, que son especies salvajes, hace a los virus potencialmente peligrosos para nosotros”, advirtió el investigador y divulgador científico, Miguel Pita, en conversación con Perú 21.

También comentó que es crucial no alimentarnos de animales salvajes, puesto que no sabemos que virus coexisten en sus organismos y en que momento uno de ellos pueda evolucionar, ingresar a nuestro sistema y causar otra posible pandemia.

El científico, doctor en Genética y Biología Celular, que participó en la edición virtual del Hay Festival Arequipa de este año, no solo habló acerca de las causas de propagación, sino también de como vive un virus dentro del organismo y cuál es su función. Además, explicó sobre la inmunidad de rebaño como estrategia para controlar la pandemia y el indispensable papel que juegan las vacunas dentro de el contexto actual.

¿Cómo funciona un virus en el organismo?

Miguel Pita explicó que los virus son parte del panorama de la biología, material genético que necesita invadir una célula para sobrevivir y que mutan por naturaleza. Algunos animales tienen células parecidas a las de los humanos. Cuando un virus muta y salta del animal a una persona ocasiona una enfermedad.

“Los virus pueden entrar al sistema, pero mientras no tengan la llave de las células no nos hacen daño y mueren. Cuando el virus muta, consigue la llave para entrar y es ahí donde comienza el proceso de infección” aclara Pita.

Y añade: “Las células son como una pequeña fabrica, los virus las explotan y abusan de ellas para que en lugar de protegernos solo hagan cientos, miles o millones de copias de los virus. Hasta que las células se cansan y mueren. Cuando el virus entra se desmonta y libera su manual de instrucciones. Este es un texto donde pone como sacar copias de sí mismo y explotando los recursos de nuestras células respiratorias, comienza a multiplicarse.”

¿La inmunidad de rebaño es una solución posible?

El científico dejó en claro que la inmunidad de rebaño, alcanzada supuestamente en Manaos (Brasil) e Iquitos, es una estrategia que muy pocos logran conseguir. “La inmunidad de rebaño es muy difícil de conseguir en la mayoría de los ambientes porque en el camino se debe enfermar mucha gente. Se puede conseguir si la población es joven o con la ayuda de vacunas”, comentó a este Diario.

Por otro lado, sobre aquellas personas que conviven a diario con el virus, ya sea en casa junto a sus familias o en sus centros de trabajo, y no se contagian, esclareció que hay pocas probabilidades de saber a quién contaminan.

“El virus no es un virus informático es un virus real. No tiene precisión de las matemáticas ni es un juego de niños donde te toco te digo contagiado y te contagias. Puede que estornude y el virus salte cinco metros, y contagie a alguien. O puede que le estornude a alguien en la cara y no lo contamine. Todo depende si el virus salta fuera del cuerpo”, señaló.

¿Cuál será el papel de las vacunas?

Pita aclaró que las vacunas son utilizadas como una prevención, no como una cura y que la mejor manera de inmunizar a las personas es inyectándolas, porque de esta manera se anticipa el problema.

El mensaje que dejó este científico sobre la esperanzadora vacuna fue alentador, sin embargo, no nombró a ninguna de las conocidas candidatas de los laboratorios en específico.

“Muchas vacunas ya están cerca del éxito, pero con ellas no sirve estar cerca sino tiene que ser un éxito absoluto. Con la velocidad que se está avanzando los próximos dos o tres meses sabremos que vacunas son las que funcionan mejor. Con el paso de los años más y más laboratorios la van a desarrollar”, finalizó Miguel Pita.

VIDEO SUGERIDO:

Mazzetti sobre masiva asistencia en campaña contra la difteria: “No lo esperábamos” | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR