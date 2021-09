A nivel mundial, los embarazos no planificados afectan a aproximadamente 121 millones de mujeres al año. Un estudio informó que, más de mil millones de mujeres tienen necesidad de planificación familiar, pero para 270 millones de estas, esa necesidad de acceso a métodos anticonceptivos modernos no está cubierta.

En el Perú, el 56% de las peruanas de 15 a 49 años utiliza algún tipo de método anticonceptivo moderno, sin embargo, se encuentra por debajo del promedio de Latinoamérica en el uso de éstos, el cual es del 70%.

“Aunque hemos sido testigos de grandes progresos en el ámbito de la salud reproductiva, las tasas de embarazos no planificados en todo el mundo siguen siendo elevadas. No hay mejor momento que el que tenemos ahora, el Día Mundial de la Anticoncepción ayuda a centrarnos en el empoderamiento de las mujeres a través de la educación, información, empatía y diálogo para ayudar a reducir los embarazos no planificados”, indicó la Dra. Sandy Milligan, directora de Investigación y Desarrollo de Organon.

Perú frente a los embarazos no planificados

A raíz de la pandemia, el aumento de embarazos no planificados a incrementado, dado que el acceso a métodos anticonceptivos disminuyó en un 40%. Se estima que se generarán entre 50 a 100 mil embarazos no planificados durante el 2020 y 2021. Asimismo, en el caso de las adolescentes, el 12.6 de cada 100 están embarazadas o ya son madres, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018 (Endes). Por su parte, el país triplicó el número de niñas menores de diez años forzadas a ser madres durante el 2020.

“En el país aún hay mucho trabajo que podemos hacer en las comunidades locales para ayudar a la generación de conciencia sobre el embarazo no planificado y trabajar colectivamente para reducir sus tasas. Este día marca el comienzo de una nueva conversación, orientada a reducir el estigma del embarazo no planificado y a darle a las mujeres la información que necesitan para tomar decisiones informadas”, señaló Carolina Torres, directora de Negocio para Organon Perú.

Es por ello que Organon, la primera empresa global enfocada en la salud femenina, lanza la campaña por el Día Mundial de la Anticoncepción, cuyo propósito es generar conciencia e iniciar una conversación sobre las abrumadoras tasas de embarazos no planificados alrededor del mundo, especialmente en Perú.

Métodos anticonceptivos gratuitos en Perú

Estos son algunos métodos anticonceptivos modernos a los que los peruanos pueden acceder de forma gratuita:

Dispositivo intrauterino: con una efectividad del 99.40%.

Implante: con una eficacia del 99.50%.

Inyecciones: existen dos tipos de ampollas, la primera con hormona estrógeno y progestina con una protección de 1 mes y con una eficacia de 99.95%. Y la segunda, en forma de ampolla también con solo progestina y una efectividad del 99.70% por un tiempo de protección de 3 meses.

Condón masculino o femenino: con una efectividad del 85% para el masculino en los embarazos no deseados y una eficacia para el femenino del 79% en su uso común.

Pastillas anticonceptivas: Métodos hormonales mediante paquetes de pastillas de 21 y 28 comprimidos con una eficacia del 99.40%.

