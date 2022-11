Médicos del Hospital Sabogal de EsSalud reemplazaron una válvula aórtica por una válvula biológica a través de una compleja operación que ayudó a una mujer de 63 años.

Judith Chomo fue diagnosticada con estenosis aórtica, patología que se caracteriza por el estrechamiento de la válvula aórtica que obstruye el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta del corazón, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, debido a que su vida estaba en riesgo.

El Dr. Pedro Rojas, cirujano cardiovascular del hospital Sabogal, detalló que la compleja operación se realizó a pecho abierto para poder retirar la válvula aórtica e implantar una válvula biológica (hecha de tejido humano o animal), que le vpermitirá a la paciente retomar su vida con normalidad.

La paciente tuvo que ser conectada a una máquina de circulación extracorpórea para detener el corazón y poder efectuar la cirugía, que tomó unas seis horas, aproximadamente. “La operación era de alto riesgo, por cuanto la asegurada tiene comorbilidades (obesidad e hipertensión). Afortunadamente, ha respondido bien a la intervención quirúrgica y su evolución es favorable”, contó.

Incidencia

Por su parte, Judith Chomo narró que tuvo dos desmayos cuando se encontraba en el trabajo, lo que puso en alerta que algo estaba mal en su organismo, por lo que decidió acudir al hospital Sabogal donde le diagnosticaron el mal cardiaco.

“Decidí operarme y ahora me siento bastante mejor y me encuentro en pleno proceso de recuperación. Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida y he tenido ángeles como los médicos que me han ayudado. A ellos les agradezco de todo corazón por la oportuna atención”, expresó emocionada.

El doctor Rojas dijo que la estenosis aórtica se presenta con mayor frecuencia en mujeres y en pacientes que han tenido antecedentes de fiebre reumática, con enfermedad renal, diabetes y usualmente en los que están por encima de los 50 o 60 años.

Entre los principales síntomas mencionó el dolor de pecho, cansancio, la falta de aire y desmayos frecuentes, ante lo cual se debe acudir al especialista para el diagnóstico y tratamiento oportuno. “Si se corrobora el diagnóstico, el paciente debe ser operado lo más pronto posible, porque estamos contra del reloj, para evitar futuras complicaciones”, apuntó.