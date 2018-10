¿Qué malos hábitos alimenticios pueden desencadenar un cáncer de colon y recto?

Los malos hábitos alimenticios no solo ocasionan un aumento de peso, obesidad , problemas en el sistema nervioso o envejecimiento prematuro, sino que también pueden incrementar los factores de riesgo para padecer cáncer de colon y recto, afectando gravemente nuestra salud.

El cáncer Colorrectal (CCR) es una enfermedad ocasionada por causas genéticas (un tercio de los pacientes) y asociada a elementos que promueven su desarrollo. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), solo en Latinoamérica se diagnostican cada año unos 87.400 casos y 28.500 personas mueren por la enfermedad. El organismo prevé que la incidencia de esta se incrementará en toda América a un 60 % para el 2030.

CAUSAS Y SÍNTOMAS



Para prevenir su aparición, hay factores de riesgo que todos debemos conocer, empezando por una mala alimentación que se caracteriza por ser pobre en frutas y verduras, fibra y rica en grasas. Estos malos hábitos alimenticios pueden desencadenar sobrepeso y obesidad, lo que también aumenta las probabilidades de presencia de un cáncer.



A esto se le suma la falta de actividad física habitual, consumo de tabaco, alcohol y tener pólipos en el colon (crecimiento de tejido anómalo).

La mayoría de los cánceres de colon y recto comienzan como pólipos que pueden estar presentes en el colon durante años antes de que avancen a cáncer invasivo sin presentar síntomas. Por eso es muy importante realizarse una colonoscopia a partir de los 50 años para la detección temprana de estos y extirparlos antes de que evolucionen.



Los síntomas que puede experimentar el paciente son: cambios en los hábitos intestinales (diarrea o estreñimiento), sangre en las heces o deposiciones negruzcas, asociados a dolor abdominal y/o pérdida de peso inexplicable.



TRATAMIENTO



“La mayoría de casos, son diagnosticados en estadíos avanzados cuando ahora hay buena tecnología para hacer un diagnóstico con mayor exactitud y la posibilidad de realizar tratamientos quirúrgicos modernos en estadíos tempranos con la Cirugía Endoscópica y Laparoscópica. Estos son modernos y menos traumáticos para evitar mayores complicaciones en pacientes oncológicos o que padecen de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc) en que la cirugía abierta los puede llevar a mayores riesgos”, señala el Dr Luis Chiroque Benites- Presidente De La Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica y miembro de la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons.



Uno de los avances en cirugía que se ha difundido y aceptado de forma más rápida en los últimos años ha sido la aplicación de las técnicas quirúrgicas laparoscópicas. Esto permite una pronta recuperación y retorno temprano a las actividades habituales del paciente. Se realiza cuando el tumor aún no ha invadido otras partes del cuerpo, es decir, cuando está en estadío temprano.

Los más recientes avances en tratamientos de diversas patologías como el cáncer de colon y recto en Perú serán tratados en el XI Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica y el X Curso Internacional de Enfermería en Cirugía Endoscópica que se realizará del 31 de octubre al 3 noviembre en la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica.