A pocos días de celebrar el Día del Padre, la Liga Contra el Cáncer (LCC) continúa con la campaña “Cuida Al Héroe De Casa” dirigida a todos los papás, y varones, para derribar los miedos y realizarse sus chequeos preventivos contra el cáncer.

En nuestro país, cada año, cerca de 20 mil hombres padecen cáncer de próstata, testículos, estómago, colon, pulmón, mama, entre otros y casi más de 8000, perderán la vida por esas mismas causas.

Durante todo el mes de junio, se podrá acceder a un completo despistaje dirigido a los papás, y a todos los caballeros. Por un valor solidario de 35 soles, se realizan exámenes clínicos para descartar cáncer de pene, testículos, ganglios, tiroides y mama (en hombres), entre las edades de 18 y 39 años.

Los varones mayores de 40 años también son parte de esta propuesta de salud, con un paquete urológico que cuenta con el 25% de descuento. Podrán realizarse la prueba de antígeno prostático específico (PSA) y recibir una consulta médica con los destacados especialistas en urología de la institución social.

Para agendar citas en la Liga Contra el Cáncer (LCC) podrán comunicarse al (01) 204-0404 o por whatsapp al 988 562 238 o acudir a los dos centros detectores ubicados en Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Pueblo Libre (Av. Brasil 2746).





El mejor regalo para Papá

Una muestra de amor para quienes nos dieron la vida también recae en el acompañamiento para enfrentar, juntos, los temores y retos. Que mejor regalo para nuestros progenitores que brindarles la oportunidad de contar con salud y bienestar.

Miguel ‘Conejo’ Rebosio, ex seleccionado nacional y panelista deportivo, fue parte de la campaña de la institución social. “Los hombres no solemos atendernos por temor o vergüenza, ahora es momento de acudir a nuestros chequeos preventivos para evitar el cáncer. He perdido a mis dos tíos a causa de esta enfermedad, hace poco falleció mi tía por un cáncer a la mama. Tomemos conciencia y acudamos a realizarnos los despistajes. Es peor lamentar”, explicó.

¿Cuáles son los tabúes que rodean a los hombres para evitar realizarse despistajes preventivos? Se pueden considerar algunos de los tantos: el examen de próstata es doloroso e incómodo, solo afecta a los hombres mayores y transgrede la masculinidad, los problemas de próstata siempre causan síntomas, el cáncer de próstata siempre requiere cirugía o quimioterapia; entre otros mitos que no se alinean a la realidad y que se pueden derribar con el apoyo de los familiares.

En este mes tan especial dedicado a Papá, normalicemos los exámenes periódicos en la salud preventiva masculina.





Miguel ‘Conejo’ Rebosio se refirió a la invitación de Michelle Soiffer

“Escuché lo que comentó y que bien. Me alegra que vaya a tener su podcast, la felicito, es una mujer emprendedora, luchadora, y si me invitaba su programa no tengo problema en ir, conversar y recordar porque hace tiempo no la veo. Me imagino que el día que vaya, mínimo me invitará un café”, dijo el exfutbolista.

Además, ‘Conejo’ tomó con humor las recientes declaraciones de su amigo Luis ‘Cuto’ Guadalupe: “No lo he visto. No sé qué habrá dicho el ‘Cuto’, pero seguro lo que comentó ha movido cielo y tierra”.

Asimismo vio con buenos ojos, que se haya sentado con Yahaira Plasencia y espera que en un futuro suceda lo mismo entre la salsera y Jefferson Farfán.

“Ya el mundo tiene que cambiar, somos personas inteligentes y si tenemos la oportunidad de decirnos las cosas, que sea así. El podcast es un buen método para limar asperezas”, finalizó el conocido panelista deportivo aseguró que este domingo lo festejará junto a sus hijos, su motor y motivo.





