Para muchos, los lentes de contacto son la solución a sus afecciones visuales. No solo les permiten realizar actividades que con lentes no podrían, sino que también le dan una nueva mirada a su estilo otorgándoles más seguridad y comodidad. ¿Pensando en lentes de contacto? Aquí te dejamos algunas de sus ventajas.

Facilidad para realizar deportes: Ya seas deportista de alto rendimiento o un aficionado, hay deportes que definitivamente no se pueden realizar con lentes, como fútbol, triatlón, deportes de nieve y de contacto, entre otros. Por un lado, ya que no son compatibles con utilizar antiparras o anteojos para el agua ¿Otra ventaja? No se empañan durante la práctica de ejercicio.

Campo visual: No contar con una montura aumenta el campo ofreciendo mayor visión periférica. Además, no produce reflejos a causa del sol o luces fuertes. Por último, los lentes de contacto ayudan a quienes los utilizan a tener una percepción más natural del entorno ya que entregan una imagen nítida.

Los hay para distintas afecciones visuales: Pueden corregir dificultades visuales como miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Una vez que tengas el diagnóstico, podrás consultar al optómetra y pedirle que te indique cuáles son los que más se adecuan a tu estilo de vida. ¡Los de uso diario una opción imperdible!

¡No notas que los tienes puestos!: Llevar lentes para ciertas acciones de tu día a día es imposible, pero con los lentes de contacto, esto no será un problema…Y frente a un día de lluvia, tu jornada de deporte de seguro los agradecerás.

Las ventajas son muchas. Complementa tu mirada con las distintas alternativas que tenemos en ópticas GMO, para que elijas los que más se acomodan a tu estilo de vida. Consulta al optómetra en tu tienda GMO más cercana o, si cuentas ya con tu receta, pídelos a través de www.gmo.com.pe.

