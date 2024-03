Kate Middleton acaba de anunciar en un video que se le ha diagnosticado un cáncer y de esta forma alerta que la enfermedad, que ataca sin discriminar la condición social, viene aumentando en el mundo.

A inicios de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que en el 2022 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 9.7 millones de muertes, que muestra la creciente carga de la enfermedad, “el impacto desproporcionado en las poblaciones desatendidas y la urgente necesidad de abordar las inequidades con respecto al cáncer en todo el mundo”.

Y agregan: “Alrededor de 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida; aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres mueren a causa de la enfermedad”.

Los datos recogidos por la OMS señalan que estos son los tipo de cáncer más frecuentes en 2022:

Cáncer de pulmón con 2.5 millones de nuevos casos.

Cáncer de mama femenino con 2.3 millones.

Cáncer colorrectal con 1.9 millones.

Cáncer de próstata 1.5 millones.

Cáncer de estómago 970,000 casos.

Cáncer de cuello uterino 661,044 nuevos casos.





Cáncer en 2050

La OMS indicó que el número de nuevos casos de cáncer detectados en 2050 ascenderá a unos 35 millones, un 77% más que en 2022.

“El rápido crecimiento de la carga mundial de cáncer refleja tanto el envejecimiento como el crecimiento de la población, así como los cambios en la exposición de las personas a los factores de riesgo, varios de los cuales están asociados al desarrollo socioeconómico”.

Señalan que factores clave del aumento de la incidencia del cáncer son el tabaco, el alcohol y la obesidad. Asimismo, la contaminación del aire sigue siendo uno de los principales factores de riesgo medioambientales.





Kate Middleton

La princesa Catalina hizo el anuncio que padece de cáncer y además reveló que se está sometiendo a quimioterapias.

“En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales”, dijo Catalina.

Kate Middleton recordó en su mensaje lo complicado que fue contarles la noticia a sus hijos.

“Me ha costado tiempo recuperarme de una cirugía seria para comenzar mi tratamiento. Pero, más importante, nos ha costado tiempo explicar todo a (sus hijos) Jorge, Carlota y Luis de una manera que sea apropiada para ellos y para tranquilizarles de que estaré bien”, expresó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO