Julissa Janis de Souza vino al Perú para hablar de esta Walk For The World 2023 (walkfortheworld) que combina meditación, deporte y autoayuda. Luego de años de trabajar como gerente en diversas empresas, Janis decidió darle un cambio a su vida y priorizar su paz interior. Decidió dejarlo todo e inscribirse en la maestría de Trabajo Social Clínico de la Universidad de Boston. Luego fue internista y se convirtió en terapeuta. Con el tiempo abrió su propio proyecto de wellness. Hoy es consultora certificada de Neurochangesolutions, la institución con la que busca cambiarle la vida a las personas. Este sábado 23 de septiembre, a las 9 a.m., cientos de peruanos caminarán en el Parque Melgarejo de La Molina. Meditarán al unísono, junto a otros cientos de miles de personas que harán lo propio de forma simultánea en 160 países de todo el mundo. Todos llevarán audífonos y escucharán un mensaje editado especialmente para ellos por Joe Dispenza, bestseller, coach de sanación y gurú de bienestar.

¿En qué consiste la caminata?

Desde hace muchos años el doctor Joe Dispenza viene realizando retiros y conferencias en 60 países. La idea es utilizar la neurociencia y la meditación para que uno mismo pueda sanar ‘reprogramando’ el cuerpo, usando al cuerpo como herramienta de cambio.

Hablan de la ‘e-motion’.

Las emociones son energía en movimiento: e-motion. Energy in motion. Te pongo un ejemplo práctico: cuando tienes emociones elevadas como la gratitud, el amor y la alegría, sientes más energía, te quieres comer el mundo. Pero cuando estás triste, enojado o amargado, sientes que te desgastas energéticamente y que no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, de una forma científica, se desmitifica lo que es la meditación. No es algo puramente espiritual, sino una disciplina que está profundamente relacionada con el movimiento y el cuerpo. Es una forma de cambiar el mapa para ampliar la visión de lo que quieres en la vida.

Combinan meditación con deporte, coaching y ciencia.

Diría además que es neurociencia, que te brinda la información para que tú mismo seas tu propio terapeuta. El cuerpo almacena emociones. Un pensamiento positivo te genera serotonina, dopamina, oxitocina... Pero un pensamiento negativo te va a generar cortisol, adrenalina, te va a poner a la defensiva. Tu personalidad puede ayudar a cambiar parte de tu realidad. No puedes cambiar cosas en tu vida si sigues siendo la misma persona. A la gente hay que darle las herramientas para que pueda autogestionar sus emociones y generar su propio cambio.

¿Dónde será la caminata Walk For The World?

Será este sábado 23 de septiembre, a la misma hora y en 160 países. En el Perú será a las 9 a.m. en el Parque Melgarejo de La Molina. Se esperaba a 500 personas, pero se han inscrito 110 mil en la página web del evento. Y además hay gente que se ha agregado a través de los grupos de WhatsApp. En Panamá, por ejemplo, la ministra de Turismo de Panamá ha cerrado las calles porque se espera a 500 mil personas. El doctor Joe Dispenza ha grabado una meditación especial de 50 minutos para esta caminata. La meditación empieza de pie con los ojos cerrados. Y luego te va a hacer caminar, visibilizando el horizonte como si tu futuro ya existiera.

Hacen énfasis en el presente. En soltar el pasado y no pensar tanto en el futuro.

Cuando uno está en el momento presente, es donde existen todos los potenciales que tú puedas querer. En el presente es donde encuentras la tranquilidad y la paz. Nos pasa muchas veces cuando nos olvidamos del tiempo, ¿verdad? Cuando estamos muy metidos en algo nos olvidamos de nuestro cuerpo y del entorno. No existe nada en nuestro medio ambiente porque realmente estamos tan enfocados en el presente y tan entretenidos con lo que estamos haciendo que se nos escapan todos los ruidos externos. A diferencia de la meditación sentada, la meditación caminando requiere que involucres a tu cuerpo. Entonces le mandas una señal a tu cuerpo y le dices: vamos a respirar y sentir las emociones que quiero para mi futuro.

¿Cómo acaba la dinámica?

No sé cómo será esta en específico, pero terminas agradeciendo a la vida. Va gente de todas las edades. Todos lo pueden hacer. Y es gratuito. Habrá seguridad de Serenazgo, así que no se preocupen por eso. También tendremos las calles cerradas, para evitar cualquier problema. Así que no se preocupen porque alguien les robe el celular. Todo estará seguro ese día. La idea es que todos vivan su vida como una meditación. Meditación es cultivarse a uno mismo. Meditación es vivir el momento presente. Meditación es conocerse a sí mismo.

La gente suele meditar sentada. Otros suelen caminar o correr con audiolibros, música y audífonos.

Exacto. Pero esta meditación tiene una diferencia porque requiere dos características claves: una intención clara y una emoción elevada. Cuando combinamos ambas estamos en coherencia con la mente y con el corazón.

Existe la tradición filosófica de caminar, que va desde Aristóteles y los peripatéticos hasta Heidegger.

Exactamente. Hay un libro hermoso llamado ‘Meditaciones’, de Marco Aurelio. Justamente ahí habla de este tema. Lo que pasa es que la gente escucha la palabra ‘meditación’ y se asusta. Sienten que no pueden quedarse callados y que no lograrán alcanzar esta experiencia.

AUTOFICHA

• “Durante años construí una carrera de éxitos profesionales. Trabajé en el área de ventas y gerencia en diferentes compañías, por arduas horas, tratando de tapar un vacío interno. A pesar de los resultados, los retos emocionales y de salud me llevaron a ‘resetear’ mi vida”.

• “Había estudiado administración de empresas en Florida y había sido gerente general en Arkanima SAC. Renuncié a mi trabajo de gerente de Desarrollo de Negocios de una multinacional y me tomé un año sabático. Decidí concentrarme en mi salud física y emocional”.

• “Empecé meditando y caminando todos los días por un año. Noté cómo mi vida se transformaba. Volví a la Universidad de Boston a hacer una Maestría de Trabajo Social Clínico y trabajé en terapia clínica con clientes que tenían adicciones. Actualmente, soy consultora certificada para corporaciones”.