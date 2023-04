Una nueva oportunidad. Neurocirujanos del Servicio de Columna Vertebral y Nervios Periféricos (SCVNP) del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati del EsSalud practicaron con éxito una compleja operación a una paciente con fractura en las vértebras cervicales, cuadro que comprometía severamente el normal movimiento de sus extremidades.

Como consecuencia de una caída por las escaleras, la comunicadora social, Ana Ayma, de 32 años de edad, fue derivada de Emergencia a este centro médico. “La paciente Ayma es una joven que ingresa por una luxofractura a nivel de la vértebra C5-C6. Tenía un déficit motor secundario a una compresión medular”, indicó el Dr. José Fonseca Briceño, médico asistente del SCVNP.

La intervención quirúrgica, considerada de alta complejidad, duró más de siete horas y, para realizarla, fue necesario estabilizar la columna cervical en 360° y realizar una reducción de la columna que se encontraba desplazada e inestable.

Se realizaron dos cirugías: inicialmente, se colocaron tornillos y barras de titanio a masas laterales para descomprimir las facetas bloqueadas; y, posteriormente, mediante una incisión pequeña en el cuello, se colocó una prótesis interdiscal con una placa autoestable para reducir la fractura cervical.

“La paciente ha logrado una recuperación bastante aceptable. Ha recuperado el movimiento de las piernas, de los brazos. Se encuentra con una evolución bastante satisfactoria”, refirió el galeno asistente del SCVNP.

Tras seguir evolucionando favorablemente, Ana fue dada alta en medio de los aplausos y vivas de los médicos tratantes y del personal asistencial que tuvo a su cargo la atención. Pese a presentar una leve disminución en la fuerza DE las extremidades por la lesión medular, su recuperación será aún más exitosa con las fisioterapias.

La paciente agradeció a los médicos y al equipo multidisciplinario que la operó, resaltando el profesionalismo y compromiso de todo el personal del hospital Rebagliati de EsSalud: "Valoro mucho lo que se me ha dado y la paciencia. Hubo días donde el dolor era insoportable y los especialistas me han dado fuerza, me han ayudado".





Ana Ayma, comunicadora social, paciente de EsSalud.





El hospital Rebagliati continúa trabajando en cirugías de baja, mediana y alta complejidad, con técnicas quirúrgicas de alta especialización y personal debidamente capacitado para este tipo de procedimientos, lo que permite solucionar con éxito los problemas de salud de los más de 12 millones de asegurados.





