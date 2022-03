Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), vienen trabajando en el estudio y detección del virus de la influenza A, en aves y porcinos, con la finalidad de identificarlo, para luego caracterizarlo genéticamente, a fin de desarrollar vacunas que sirvan para prevenir la infección en las personas. Además, esta iniciativa busca colocar a nuestro país como uno de los principales centros de investigación contra este tipo de virus.

Los virus de influenza A son los únicos virus conocidos por causar pandemias, tales como epidemias de la influenza a nivel mundial. El virus de la influenza A es el más perjudicial, ya que puede provocar graves enfermedades. Las aves migratorias son a menudo los portadores de una gran variedad de virus de la influenza A. En ocasiones, estos virus se transmiten de las aves a los humanos y pueden causar brotes devastadores.

“Existen dos tipos de aves silvestres, las residentes y las migratorias, de las silvestres pasa a las domésticas primero no es directo, porque nosotros no tenemos contacto directo con las aves silvestres, el contacto que nosotros tenemos es con las aves domésticas, entonces, la ruta es de aves silvestres a domésticas y hasta el momento nosotros no hemos tenido detección en las domésticas”, explicó María Eliana Icochea Darrigo, investigadora principal del proyecto.

El estudio de este proyecto se llevó a cabo en Lima, Arequipa, La Libertad, Iquitos e Ica, y se determinó una posible ruta de contagio. En el caso de las aves, se da cuando estas migran de un continente a otro, llevando el virus y convirtiéndose en una amenaza para las aves domésticas. En la región, ningún país presenta algún tipo de brote, la vigilancia, según este estudio, es permanente, pues de presentarse un caso de influenza, esto sería catastrófico y afectaría la industria avícola tremendamente, puesto que la carne de pollo se ubica como la favorita de todos los peruanos y peruanas, alcanzando unos 50 kilogramos al año per cápita, mientras que el consumo de carne de porcino alcanza los 5 kilogramos y medio al año.

“Para la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), se considera un país positivo a influenza cuando hay la detección del virus en las aves domésticas”, precisó Icochea Darrigo.

Cabe señalar que, en el caso del virus de la influenza porcina, esta circula desde hace muchos años en nuestro país, y si bien esto no mata al animal, si disminuye su productividad y representa un problema económico para las granjas.

“Dentro del proyecto también hemos monitoreado las granjas, cuál es su estatus, y a partir de ello, buscar no solo la detección de anticuerpos en estos individuos, sino encontrar al virus para saber cuál es su información genética, cómo se comporta y qué características tiene el virus en el país”, detalló Juan More Bayona, investigador asociado del proyecto.

También indicó More Bayona que “esa cercanía entre el humano y los animales que son los hospedadores de estos virus, representan una amenaza potencial, y eso es lo que tenemos que estudiar, así como estudiamos el virus SARS-CoV-2 causante de la Covid -19, el virus de influenza es, ha sido, y va seguir siendo la principal amenaza de pandemias en el futuro”.

Esta propuesta ganadora de la convocatoria Incorporación de Investigadores, cuenta con la colaboración de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, y es financiada por Concytec con apoyo del Banco Mundial.

