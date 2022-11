La psicóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, Ana María Castañeda Chang, dijo que en estos tiempos una de las características que se ha detectado y que no estamos observando en los colegios es la indiferencia, la cuestión de dejar de lado a los compañeros durante los recreos o hacer como si no existieran, es decir, “el hecho de hacerle vacío, obviarlo y anularlo”.

“El que un compañero esté dentro de una conversación y que venga otro y lo saque del grupo, que en el recreo el escolar esté solo porque no le dan espacio o que de repente cuando están en grupos de trabajo se junten solo los más allegados, todo eso es un tipo de agresión”, destacó la especialista.

Sostuvo que si bien la forma más llamativa del bullying es la agresión, los golpes, los insultos, algo que hoy en día debe mantenernos alertas es esta violencia que es mucho más sutil y que no la vemos. Es una violencia camuflada. Además, comenta que no basta decirles a las víctimas de bullying que hagan como si no pasara porque, muchas veces, esa habilidad no es suficiente porque sobrepasa su capacidad de tolerancia y de aguante. Entonces, es importante trabajar el desarrollo de habilidades de respuesta.

Agregó que la tarea de los padres es educar y en ese proceso es indispensable que les inculquen a sus hijos la integración de todos sus compañeros. “A ninguno se le deja de lado, todos tienen que ser integrados”, puntualizó. Por su parte, indicó que si los padres observan o escuchan que sus hijos dentro de las conversaciones con sus compañeros comienzan a hablar: “No, a él no le digas nada”. Póngale el pare a su propio hijo, no espere a que realice esas acciones dentro del sistema escolar. La educación comienza en casa y los ejemplos de tolerancia y de inclusión son responsabilidad de los padres de familia.

“Lo menos que tenemos que pedir es convivencia y un factor muy importante que debemos desarrollar en los niños y adolescentes es la empatía, con el fin de saber qué es lo que puede estar sintiendo una persona víctima de bullying”, enfatizó.

Finalmente, Ana María Castañeda, dijo que el bullying es una problemática que no se puede dejar de tratar, tiene que ser constante y es un trabajo continuo entre los profesionales de los colegios y los padres. “No puede haber tolerancia con respecto al bullying”.

Comportamientos del niño que sufre algún tipo de bullying

Dificultad para despertarse.

No quiere ir al colegio.

Dice con frecuencia: “Me duele la cabeza” o “Me duele la barriga”.

Dice con frecuencia: “Me duele el cuerpo y no tiene ninguna explicación física.

Pueden llegar a vomitar.

Dificultad para cambiarse.

Pone de pretexto que tiene demasiada tarea.

Con frecuencia hacen sus tareas solos y se quedan hasta altas horas de la noche.

Verbalizaciones como “yo prefiero trabajar solo”.

Cambios en los hábitos alimenticios.

Dejan de comer.

Repiten continuamente “Estoy gordo, no sirvo, no me resultan las cosas”.

Baja tolerancia a la frustración.

Consecuencias de no tratar el bullying o acoso

Baja autoestima.

Dificultades para las habilidades sociales.

Ansiedad.

Depresión.

Dificultades para la elección de una carrera.

Dificultades para establecer relaciones adecuadas con chicos de su edad.

Aislamiento social.

Ideación suicida y suicidio.