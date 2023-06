La llegada del Día del Padre es una fecha muy especial para todos los que han logrado tener un hijo. Sin embargo, este día puede ser una de los más difíciles para los varones que luchan contra la infertilidad, pues es un recordatorio doloroso de su incapacidad para tener un hijo.

La infertilidad masculina se debe a una baja producción de esperma, a anomalías en la función o forma del esperma o a obstrucciones que impiden su salida.

Las enfermedades, las lesiones, los problemas de salud crónicos, las elecciones de estilo de vida y otros factores pueden contribuir con la infertilidad en los varones.

Una investigación publicada en ‘Human Reproduction’ señala que, durante las últimas cuatro décadas, la cantidad de esperma eyaculado ha descendido hasta un 59,3% y la concentración de esperma hasta un 52,4%.

Ello revela que, una proporción cada vez mayor de varones tienen un conteo espermático por debajo del umbral de la subfertilidad o de la infertilidad.

Por ese motivo, la incapacidad de concebir un hijo puede ser estresante y frustrante más aún en el día del padre. Por ello, es importante el apoyo de la pareja, la familia y los amigos para que den soporte en este día a las personas que atraviesan un diagnóstico de infertilidad.

¿Qué hacer para apoyar a mi pareja en esta fecha?

No dejes que tu pareja enfrente esta fecha en soledad, pues enfrentar un diagnóstico de infertilidad es algo devastador para él e inclusive humillante, no solo en el plano familiar sino también en el social.

Te compartimos algunos consejos para que seas su soporte.

La infertilidad se vive en silencio en el Día del Padre

Respeta su espacio, su intimidad y evita hacerle preguntas que quizá lo hagan sentir acosado y agobiado.

Ser quien en la pareja tiene un problema de fertilidad es una gran carga, pero se percibe con más peso cuando es por un factor masculino.

El Día del Padre no es una fecha para forzar una charla de infertilidad

Sé la pareja que aparece ese día para que no esté solo. Puedes decirle: «Sé que este es un día difícil para ti» y ver si eso lo lleva a abrirse. El simple hecho de hacerle saber que tú sabes, lo ayudará a sentirse comprendido sin la carga de tener que preguntar.

No debes ser un experto para ayudar a alguien con este problema

No tengas miedo de escuchar simplemente porque es posible que no sepas que responder o que decirle a esa persona. Debes saber que, al permitirle hablar sobre sus sentimientos de decepción, tristeza e incluso fracaso, lo estás ayudando a superar estos sentimientos a su manera y en su propio tiempo.

Planea algo especial por el Día del Padre

No dejes de planear algo especial para el día del padre. Ayúdalo a mantenerse en contacto con el amor que tiene a su alrededor, sus amigos y familiares que son un apoyo real.

Recuerda que, ante un diagnóstico de infertilidad, los varones no solo sienten que han fallado en su función como seres reproductores, lo cual, para ellos, ya es lo suficientemente malo, sino que, también sienten que les han fallado a sus compañeras de vida en no traerles felicidad. Sé su apoyo y no lo dejes solo en esta fecha.

Si quieres conocer más sobre fertilidad puedes ingresar a https://www.yodecido.co/, un espacio virtual donde podrán obtener información de valor sobre las complicaciones de concebir, tratamientos e inclusive encontrarán clínicas tratantes.