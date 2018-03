Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en todo el mundo. Muchas personas son afectadas por infartos causados por una alimentación desordenada y la falta de ejercicio. El Perú no es la excepción, pues en nuestro país esta problemática aumenta cada día al punto que cada hora se registra un infarto en los diferentes hospitales y centros de salud del país.



La información fue dada a conocer por el médico Marco Almerí Estrada, jefe de Cardiología del Hospital Alberto L. Barton Thompson del Callao, quien explicó que en el país los principales problemas cardiacos están asociados a la hipertensión arterial y las dislipidemias (colesterol y triglicéridos altos), factores de riesgo para un infarto de miocardio.

“Los infartos se suelen presentar por igual en mujeres y hombres, generalmente después de los 40 años, aunque últimamente se está presentando también en jóvenes a partir de los 21 años. Pero un infarto, así como un paro cardíaco, puede dar a cualquier edad”, precisó.

Según el especialista ante una emergencia cardiaca es necesario realizar una reanimación cardiopulmonar básica (RPC) y llamar una ambulancia que esté equipada con un desfibrilador externo automático. Asimismo, es importante aplicar precozmente las compresiones torácicas y ventilaciones al corazón, con una relación de 30 compresiones por cada 2 ventilaciones.

“La persona que reanima al paciente debe seguir aplicando la RCP hasta que llegue el desfibrilador externo automático y pueda utilizarse, o hasta que el personal del servicio de emergencias médicas se haga cargo de la víctima”, indicó.



Prevención

Almerí enfatizó que para prevenir un infarto las personas que sufren de hipertensión deben tener el cuidado de tomar su medicación, seguir una dieta baja en sal, evitar el consumo de café, gaseosas, bebidas energizantes y alcohol.

Asimismo, dijo que las personas que padecen obesidad deben acudir al cardiólogo para una evaluación cardiovascular, y seguir un tratamiento médico y nutricional para alcanzar un peso óptimo.

“Si usted es hipertenso, diabético, adicto al cigarro, obeso, padece de dislipidemia (colesterol o triglicéridos altos) o tiene un antecedente hereditario de enfermedad de arteria coronaria, debe realizarse un chequeo cardiovascular periódico y llevar un estilo de vida saludable”, aseveró.

Al conmemorarse este lunes 12 de marzo el Día de la Cardiología Peruana, Almerí recomendó no fumar, evitar el estrés, comer muchas verduras y no muchas carnes rojas, hacer ejercicio y no solo caminar, y no abusar del café. “Dos tazas al día ya es demasiado”, dijo.