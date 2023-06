En 1989 se inician los tratamientos de fertilización in vitro en nuestro país. “No existe una edad específica para realizar la fertilización in vitro (FIV), ya que cada mujer es diferente y los factores de fertilidad pueden variar. En general, se recomienda en mayores de 35 años y menores de 50 años, o después de que no haya tenido éxito algún otro procedimiento previo de baja complejidad”, señala la doctora Alicia Seminario, ginecóloga de la Clínica Ricardo Palma.

Señala que las probabilidades de embarazo pueden variar según diversos factores, como la edad, la calidad de los óvulos y el esperma utilizado, la experiencia del equipo médico y la calidad del laboratorio. En promedio, las tasas de éxito de la FIV suelen estar alrededor del 50% por ciclo de tratamiento.

¿Este procedimiento incluye la congelación de óvulos? “También incluye la congelación de óvulos como parte del proceso. La criopreservación de óvulos, también conocida como vitrificación de óvulos, ofrece la ventaja de permitir que una mujer preserve su fertilidad para el futuro, especialmente en situaciones donde la fertilidad puede verse comprometida, como la edad avanzada, la planificación familiar postergada o tratamientos médicos que pueden afectar la fertilidad”, finaliza.