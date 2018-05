El pan es uno de los alimentos más populares e infaltable en la mesa de muchos hogares peruanos. Sin embargo, existen muchos mitos sobre su consumo y uno de los más difundidos es que engorda y por lo tanto no sería una buena idea incluirlo en nuestra dieta diaria. No obstante, expertos del Instituto Nacional de Salud (INS) aseguran que esta afirmación es falsa, pues el pan no engorda.



Roy Miranda Cipriano, nutricionista del INS, entidad que forma parte del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que un consumo de pan es parte de una alimentación saludable, pues este producto brinda la energía y los nutrientes que el cuerpo humano necesita.

“ El pan debe ser parte importante del desayuno y debe incluirse en las loncheras escolares en las mañanas, pues da a la energía necesaria para nuestras actividades diarias”, señaló.



El especialista también precisó que el pan integral tiene fibras que pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades, mientras que el pan con granos andinos, como quinua y kiwicha, tiene mayor valor nutricional y da valor agregado a la producción andina.



Cuidado con los excesos

El INS recordó que un pan francés, chiabatta o pan con quinua, de unos 40 gramos, brinda al organismo un promedio de 105 calorías. En tanto, el pan de yema, aporta aproximadamente 130 calorías, pues contiene más grasa.

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los peruanos consumen en promedio 35 kilos de panes al año, es decir 875 panes de 40 gramos.



Miranda advirtió que, al igual que todo alimento, el pan debe consumirse con moderación, pues ingerir un exceso de la energía que el cuerpo necesita puede ocasionar el incremento de peso corporal, el cual se acentuará si la persona no realiza actividad física de forma regular.

Asimismo, refirió que si se come con frecuencia alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar y grasa saturadas, como los snacks o gaseosas, el sobrepeso puede empeorar, sobre todo cuando no se incluye en la dieta diaria porciones de frutas o verduras.