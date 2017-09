Un equipo de investigadores de la Clínica Mayo en Rochester, Minessota, en Estados Unidos, realizaron un estudio a 40 personas saludables que dormían con sus perros, y determinaron que este hecho podría afectar su salud.

Sin embargo, al enterarse de esta afirmación, Perú21 se comunicó con la doctora Luz Marina Vidal de la Clínica Veterinaria Surco, y ella afirmó que dormir con tu perro no te afecta, siempre y cuando esta mascota tenga controles periódicos.

“Yo duermo con 12 perros y he tenido cáncer. Ellos no incomodan, más bien, brindan seguridad y compañía. Yo solamente no dormía con ellos cuando me hacían la radiación”, explicó.

“Si quieres dormir con tu perro, este debe tener controles periódicos, para evitar que tenga parásitos. Si el veterinario encargado lleva bien la salud de la mascota, no hay problema”, aseguró.

Los encargados de este estudio fueron neumólogos, estadísticos y psicólogos, y ellos también precisaron que dormir con tu mascota también provocaría que te levantes más seguido en la noche.

Esta afirmación se basa en que los sujetos que compartieron cama con un perro se levantaron al menos una vez por la noche. Mientras que al compartir cama con un compañero humano, no lo hicieron.

Perritos “Tener una mascota te hace sociable, los perros te brindan amor y felicidad", dice la doctora Luz Marina Vidal.

Arrullan y te cuidan

“No es verdad que se levanten en la noche, ni que te hagan levantarte, ellos arrullan y te cuidan”, expresó la doctora.

“Si los llevas al baño temprano, por ejemplo yo llevó a mi perro a las 6 p.m., ellos no te harán levantarte”, manifestó.

El estudio también dice que las personas con perros se vuelven menos sociables. Sin embargo, la doctora también desmintió este hecho.

“Tener una mascota te hace sociable, los perros te brindan amor y felicidad. Yo conozco muchas personas que son sociables y son dueños de perros”, aseguró.