¿Sabes que puedes salvar vidas con tus manos? Médicos especialistas del Instituto Nacional Cardiovascular – INCOR de EsSalud señalan que es posible sobrevivir a un paro cardiaco si se aplica de manera correcta la reanimación cardiopulmonar (RCP) y por ello es importante que la población conozca de esta técnica de emergencia para salvar vidas.

Según las estadísticas a nivel mundial, medio millón de personas al año padecen un paro cardiorrespiratorio y por ello aplicar un RCP en el momento indicado puede evitar la muerte súbita de una persona.

“Cualquier persona puede realizar con sus manos un RCP -aun con poco entrenamiento- a adolescentes o adultos que han hecho un paro cardíaco súbito. La RCP puede mantener la circulación de sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos hasta que un tratamiento médico de emergencia pueda restablecer el ritmo cardíaco normal”, señala Yazcitk Sandoval, médico intensivista.

El especialista explica que un paro cardíaco es la interrupción súbita de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento, impidiendo que todos los órganos del cuerpo reciban flujo sanguíneo.

En la mayoría de casos, puede originarse por un problema en el sistema eléctrico del corazón, el cual detiene el músculo cardíaco, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte.

“El paro cardiaco es distinto a un ataque cardiaco o infarto, donde las arterias coronarias obstruyen la irrigación sanguínea del corazón”, precisó el especialista

El galeno apunta que los síntomas de un paro cardiaco son repentinos y suelen ocurrir sin previo aviso, aunque a veces ciertos signos podrían preceder al paro cardíaco, tales como molestia en el pecho, falta de aire, debilidad, corazón que late rápido, agitado o que palpita fuerte.

Si una persona sufre un paro cardíaco, puede morir en minutos si no se actúa inmediatamente. Por ello, el especialista explica qué se debe hacer si alguien a nuestro alrededor sufre un colapso.

“Lo primero que debemos hacer es identificar si está consciente y si respira. Lo segundo es la activación del sistema de emergencia para pedir ayuda, llamando a los bomberos al 116, emergencias EsSalud al 117, o al SAMU, marcando el 106″. Los dos últimos números son válidos en Lima, y el de los bomberos es a nivel nacional.

¿Cómo hacer una RCP?

Mientras esperamos que llegue la ayuda, debemos realizar rápidamente la reanimación cardiopulmonar (RCP) con las manos teniendo en consideración la técnica correcta.

“La presión de las manos debe estar sobre el esternón, a la mitad de las tetillas y con los brazos totalmente rectos. Se tiene que realizar de 100 a 120 compresiones torácicas por minuto, con una profundidad de 5 a 6 centímetros” explica el intensivista del INCOR.

Estas maniobras se deben llevar a cabo durante dos minutos. Si la persona no responde, se debe seguir con la reanimación cardiopulmonar hasta que lleguen los servicios de emergencia que se han activado.

“Una consideración importante en el contexto actual de la pandemia, es que a la persona que se le practique RCP, debe tener colocada una mascarilla” añadió el doctor Sandoval

“Si tienes miedo de hacer RCP o no estás seguro de cómo hacer RCP correctamente, debes saber que siempre es mejor intentarlo a no hacer nada. La diferencia entre hacer algo y no hacer nada puede ser la vida de una persona”, subrayó.

VIDEO SUGERIDO

Perú21TV conversó con el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, sobre el fiscal Omar Tello que ha solicitado a todos los fiscales de las investigaciones por corrupción de este gobierno, estar informado de las diligencias, allanamientos y detenciones.