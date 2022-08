El cannabis medicinal ha sido un medicamento utilizado desde hace muchos años, aunque, hasta hace relativamente poco se comenzó a legalizar en varios países. En el caso de Perú, este se legalizó hace cinco años y, a pesar de ello, hoy en día hay personas que siguen accediendo a este medicamento de manera ilegal y optan por conseguirlo en lugares no autorizados, poniendo en riesgo su salud .

Las razones por las cuales una persona puede acudir al cannabis medicinal en diferentes presentaciones y concentraciones no autorizadas pueden variar. Por ello, es importante que sepan cuáles son los riesgos que están asumiendo y entiendan la razón por la cual el cannabis medicinal debe ser un medicamento prescrito de manera legal, segura, responsable y siempre con acompañamiento médico.

Para acceder al cannabis medicinal legalmente, los pacientes deben asistir primero a una cita médica, en donde se les realizará una valoración y se determinará si son aptos para un tratamiento con cannabis medicinal dependiendo de su historial médico.

Una vez finalizada la cita médica, se deben inscribir en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC) para luego acceder al medicamento a través de las farmacias autorizadas, teniendo en cuenta que siempre se debe presentar una receta médica para ello.

Según el MINSA, hasta el 28 de febrero de este año, al menos un 70 % de las personas inscritas en el REPNUC no habían comprado cannabis medicinal por medio de farmacias o boticas, representando esto una alerta para las autoridades y un llamado a facilitar el acceso al medicamento.

El cannabis medicinal siempre debe ser prescrito y con acompañamiento médico; esto permitirá encontrar el mejor medicamento para cada paciente y posteriormente elaborarlo según lo indicado para cada patología.

Cannabis medicinal legal vs. Cannabis medicinal artesanal

Educar a los pacientes y hacerles entender la diferencia entre un medicamento prescrito y uno comprado por medios propios resulta fundamental al momento de combatir el mercado ilegal artesanal, y para ello hay que partir de lo básico: un medicamento legal siempre va a contar con los estándares de calidad, permisos y licencias exigidos por las autoridades.

A medida que avanza el tratamiento, el médico debe ir ajustando la dosis y haciendo un seguimiento de la reacción de cada paciente; para así poder lograr un control de los síntomas, sin exceder la dosis máxima recomendada.

El cannabis medicinal artesanal

El cannabis medicinal artesanal, al no pasar por un proceso de control de calidad, puede contener concentraciones de CBD o THC diferentes a las que dicen tener y esto representa un riesgo muy alto, se sabe que no todos los medicamentos funcionan para todas las patologías, pues no todas las personas reaccionan igual al medicamento.

“Es importante garantizar la presencia y concentración de los componentes de la planta del cannabis en el medicamento prescrito, esto lo logramos obteniendo el aceite en una farmacia autorizada, con un registro en DIGEMID y una prescripción médica como se describe en la ley 30681 que aprueba el uso terapéutico de esta planta medicinal en el Perú”, Raúl Lama Pascarella, Médico Especialista en Cannabis Medicinal de la Clínica Zerenia.

Médico Especialista en Cannabis Medicinal, concluye que es esencial la evaluación de un médico para determinar el tipo de aceite y la dosis a prescribir. Pues, no es la misma en todos los casos, ya que cada paciente asimila los compuestos de la planta de forma distinta.