Se ha demostrado que la COVID-19 se transmite mediante gotículas de saliva de una persona que tose o estornuda y estas pueden permanecer en el aire o superficies de objetos comunes. Sin embargo, el cepillo de dientes tiene la particularidad de hacer contacto directo con la boca y la saliva.

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), el virus puede permanecer latente en superficies como el plástico o el acero inoxidable por 72 horas y los cepillos de dientes no están excluidos ante la posibilidad de un nuevo contagio.

“Una de las causas de contagio es la alta carga viral que se concentra en la boca y en la saliva. Por lo tanto, usar nuevamente el mismo cepillo de dientes que haya pasado por un paciente con Covid-19, gripe fuerte o infecciones de la garganta, corre el riesgo de una nueva infección”, indicó el Directivo del Colegio Odontológico del Perú, Dr. Ítalo Funes Rumiche, especialista en Cirugía Bucal y Maxilofacial.

Por ello, si algún miembro de la familia ha tenido COVID-19 o muestra algunos síntomas de padecerlo, no solo el distanciamiento físico es importante, sino también el dental. Se recomienda separar los artículos de higiene personal, pues es común que se comparta el espacio para guardar los cepillos en casa.

Es cierto que existen mecanismo de desinfección como el alcohol o el jabón, no obstante, no on suficientes para disminuir el riesgo de infección. Por ello, es mejor método el reemplazar el cepillo de dientes.

“Hay que tomar en cuenta la calidad en el material de cepillo puesto que un paciente luego de tener Covid tiene la posibilidad de tener secuelas que pueden generar una debilidad. Para ello, hay que considerar cepillos de alta calidad como los que tienen filamentos Tynex que han demostrado tener poca adherencia de baterías”, señala el especialista.

Asimismo, los colutorios y dentríficos deben ser seleccionados con cuidado especial, pues el alcohol en los producto puede empeorar el malestar si el paciente cuenta con una periodontitis crónica.

“Lo recomendable es usar productos que contengan Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) que les permitirá combatir cualquier infección y reducir la carga viral en la boca. De esta manera, garantizarán una buena salud bucal”, finalizó el especialista.

