Por Álvaro Valdivia

En el episodio 11, compartí contigo el significado de aprender a vivir sin respuestas después del suicidio de un ser querido, luego, en el episodio anterior, di a conocer todas las emociones que podemos sentir al ser sobrevivientes a pérdida por esta razón. Ambas temáticas son muy importantes ya que implican el inicio y el camino hacia la aceptación, que es, justamente, el tema de este tercer y último episodio sobre duelo por suicidio.

Aceptación de la muerte no es lo mismo que la aceptación de la forma.

En mi experiencia, he visto que aceptar el fallecimiento de una persona a quien se quiere, atraer la tristeza y vacío que cualquiera siente ante lo sucedido, pero es la forma de la muerte la que se hace más difícil de elaborar, y, por ende de aceptar. Por ello, está bien que hagas una diferencia entra ambas cosas, y si puedes aceptar que tu ser querido falleció, pero aún no estás listo o lista para acepar que fue por suicidio, no te preocupes, es algo normal y necesario.

¿Tengo que aceptar que se suicidó?

Nadie puede obligarte a hacerlo, no obstante, las investigaciones al respecto, así como el trabajo clínico con sobrevivientes a pérdida por suicidio, muestra que la aceptación, relacionada al perdón, es una de las maneras más saludables de conectarse nuevamente con aquellos aspectos saludables y apropiados que sentíamos antes de la pérdida: amigos, trabajo, etc.

No existe un camino ni un tiempo para la aceptación, tampoco una imposición o algo que necesites tomar como una regla. Has vivido una de las experiencias más intensas y difíciles que una persona puede vivir, date todo el tiempo que necesites, y, sobretodo, sigue estos consejos:

1. Busca ayuda profesional

2. Habla sobre lo sucedido

3. Permítete sentir, no evites tus emociones con cosas prácticas

4. Trata de trabajar en el perdón

5. Si tienes ideas suicidas también, dilo.

Te invito a leer la siguiente carta, escrita por una sobreviviente, aquí:

http://sentido.pe/blog/2017/11/17/carta-de-una-sobreviviente-de-suicidio-de-un-ser-querido/

Si necesitas ayuda, puedes visitar: sentido.pe