Vivimos tiempos de cambios y las relaciones de pareja han sido algunos de los aspectos que se han ido transformando en los últimos años, en los que ya se habla, acaso no sin razón, del fin del matrimonio como institución sagrada. Episodios como el de ‘Cuto’ Guadalupe y el de Paolo Hurtado hace que nos cuestionemos la forma en la que hemos ido viendo y llevando el amor de pareja, pero también hace que nos preguntemos: ¿puede en verdad el humano ser monógamo?

Primero debemos entender que la monogamia, conceptualmente, “es el tipo de vínculo sentimental que no permite la multiplicidad de cónyuges”. Por lo tanto, en una pareja monógama no se deberían tener relaciones íntimas ni lazos afectivos con terceros.

El doctor y profesor Eric Anderson, autor de The Monogamy Gap (La brecha de la monogamia), explicó en el medio El Confidencial, de España, que “la monogamia no es algo natural y, aunque la mayoría de hombres y mujeres pueden convivir con ello durante mucho tiempo, lo que sustenta su existencia es un “...deseo social. La naturaleza no ha diseñado a los hombres para ser monógamos”.

¿El fin del ‘amor romántico’?

El médico psiquiatra, psicoanalista y escritor argentino, Eduardo Abadi, describe este sentimiento: “el amor es la idea de un encuentro singular, en donde hay un ‘otro’ que me ubica a mí en un plano diferente al cual estaba antes. Aquello que me resignifica y me hace testigo de mi propia existencia, lo que nos da historia y sentido”.

Para Tamara Tenenbaum, escritora argentina y autora de El Fin del Amor, la desaparición del amor romántico no estaría a la vuelta de la esquina:

“No creo que estemos cerca del fin de la monogamia. Lo que sí estamos viendo es el fin de la pareja como única forma de vida en común”, dice.

Si bien hay personas que apuestan por una relación monógama y que han aceptado esta como el único vínculo que desean entablar en una relación de pareja, hay quienes (cada vez más) optan por otros tipos de acuerdos.

Parejas disparejas: Las nuevas modalidades

Relaciones abiertas

En la actualidad, cada vez más personas y parejas ya establecidas buscan experimentar una relación abierta y poner fin a la monogamia, pero no siempre consideran que, como en cualquier relación humana, se deben establecer algunos arreglos. No existe una única forma de llevar una relación abierta, ahora se cuenta con una amplia gama de posibilidades para llevar este estilo de la mejor manera.

En una relación abierta los integrantes de la pareja no consideran que la monogamia sea la única vía para mantener una relación estable y sana. Por ello, el poliamor jerárquico, poliamor no jerárquico y la anarquía relacional son algunos estilos que han surgido.

Poliamor jerárquico

En los últimos años, el poliamor se ha hecho el término más usados por aquellos que no comparten la idea del amor tradicional. En el caso del poliamor jerárquico existe “una relación romántico-sexual principal y el resto de relaciones románticas o sexuales están supeditadas a ella”. En esta relación se establece una pareja principal como núcleo, que tiene privilegios frente a las parejas secundarias. Las relaciones secundarias podrán sacrificarse, reducirse o sufrir perjuicio siempre que la relación principal así lo necesite.

Para el autor anónimo de The Thinking Asexual, se trata de “monógamos que mantienen una relación poliamorosa bajo normas monógamas”.

Poliamor no jerárquico

Este tipo de relación se desarrolla en la igualdad, es decir, ninguna de las personas involucradas en ella está por encima o por debajo de las otras. Nadie tiene autoridad sobre las relaciones de los miembros de la red con terceras personas. Puede existir un sentimiento amoroso parejo entre sus componentes.

Al igual que en las relaciones poliamorosas jerárquicas, las personas posicionan sus amistades de una manera normativa; solo pueden involucrarse y mantener relaciones romántico-sexuales con los que se encuentran dentro de esta red amorosa.

Anarquía relacional

Este término fue propuesto por primera vez en 2006, por la activista y productora de videojuegos sueca Andie Nordgren.

Para explicar este concepto debemos citar al artículo ‘El anarquismo relacional no es poliamor’ de Olle Ekman, que dice: “Para nosotrxs, no necesariamente existe una diferencia clara entre amigxs y amantes. Nos importa el contenido único de cada relación, y no tanto en qué categoría cae la relación de acuerdo a ese contenido, a lo cual le sigue lo que creo que significa ‘anarquía’ en este contexto. He escuchado a personas que describen el anarquismo relacional literalmente como ‘la práctica de no organizar tus relaciones jerárquicamente’, y luego no saben explicar claramente qué significa eso en la práctica”.

“No existe un número finito de posibilidades de relación dentro de una red anarcorrelacional, y, de hecho, eso es lo que configura su núcleo, el que no importe cómo conformas tu relación”, subrayan en The Thinking Asexual.

Ser claros con nuestros deseos en el ámbito sexual y sentimental podría evitar matrimonios rotos debido a la disconformidad sexual produciendo que se de una infidelidad, fenómeno que ha sido y será causa de rompimiento de compromisos y matrimonios. En el Perú, del 2020 al 2021 se aumentó en un 77% los casos de divorcios en el Registro Civil del Perú.

¿Es la infidelidad la mayor causa de divorcios en el Perú?

Según el Registro Civil del Perú, al momento de dar una causal de divorcio se comprobó que uno de los motivos principales de la ruptura matrimonial se da por infidelidades. ¿Por qué otros motivos se quiebra este compromiso que anhela ser eterno?

¿Cuáles son los principales motivos de divorcio en el Perú?

Sin embargo, hay ocasiones en las que la infidelidad une más a las parejas. Esto se da solo cuando hay un perdón, pero ¿es posible tener una relación exitosa tras una infidelidad?

Perú21 conversó con Antonella Galli, psicóloga y Psicoterapeuta peruana, para entender mejor lo que ocurre tras una deslealtad romántica.

Para la especialista, la persona que engaña buscará el perdón de su pareja, pero el que la otra persona lo conceda dependerá de una serie de factores:

“El perdón va a depender de si se desea o no continuar con la relación. Y en este cuestionamiento la persona puede hacerse ciertas preguntas básicas, por ejemplo: ¿Cuánto tiempo tengo con esta persona? Y si tengo mucho tiempo y se produjo una infidelidad, ¿qué tanta intensidad tiene mi sentimiento por esa persona?... considerando, por supuesto, si los episodios de infidelidad se repiten...”, explica.

“Son muchas preguntas que uno tiene que hacerse para entender o aceptar que uno está dispuesto a perdonar una infidelidad, pues es muy distinta una relación que tiene quince años y con hijos, que una relación que recién empieza. Y es muy distinto que una persona haya sido infiel una sola vez a que lo haya hecho muchas veces y sea un patrón de conducta. Y si se desea seguir adelante comn la relación, la ayuda psicoterapéutica es importante ya que primero se debe trabajar en el tema de la persona, en los propios sentimientos, en el duelo. Trabajar todo esto para que no haya un sentimiento de reproche constante”, agrega.

Cuando se busca el perdón, ambas partes sufren en distinta medida. (Foto: Pixabay)

Para salvar una relación luego de una infidelidad se debe “trabajar la confianza, es decir, volver a retomar la confianza en uno mismo”.

“Uno no olvida sus relaciones porque son parte de las experiencias de vida. Uno lo que aprende es a superar la infidelidad, la desconfianza, volver a retomar la autoestima, la confianza en uno mismo, los vínculos en sus relaciones. Se trata más de superación que de olvido”, comenta Galli.

Luciano Lutereau, ensayista y psicoanalista argentino, nos da un punto de vista sobre las infidelidades cuando la protagonista es la mujer y no el hombre, género que se creía era más recurrente hace años; sin embargo, casos como el engaño al futbolista ‘Cuto’ Guadalupe nos demuestran que no es así.

“En principio, diría que la infidelidad femenina es tan común como la masculina. Es apenas un prejuicio el que considera que los varones suelen recurrir mucho más a historias con otras personas. Quizás ocurre que los descubren más seguido. Y este es un buen punto de partida para pensar la circunstancia que nos ocupa”, dice.

“Por un lado, agregaría que la infidelidad masculina suele estar mucho más basada en la matriz de la relación madre-hijo, por eso los varones muchas veces se enamoran de sus amantes e incluso las ven con lástima o pena. Así es que consiguen sentir la culpa suficiente como para luego mandarse al frente”, añade.

“La infidelidad femenina también suele depender de la matriz madre-hijo, pero de manera invertida. No tiene estructura de traición, sino de adopción. Por eso suele ser corriente que las mujeres infieles se enganchen con varones a los que, desde cierto punto de vista, miran con distancia; como si no fueran del todo viriles, que quizá les despiertan algo de ternura; varones de los que obtienen incluso un servicio sexual, pero quedará ahí, sin mayores consecuencias para la constitución de un vínculo”, detalla el ensayista, que comparte mensajes sobre el tema y más en sus redes sociales.

Cuestionar el sentido, la vigencia de la monogamia en la vida de los seres humanos hubiera sido visto en otros tiempos como una extravagancia o un absurdo. Sin embargo, la experiencia humana misma ha terminado por debilitar los fundamentos en que se basaba el concepto clásico del amor. Mantener lazos exclusivos de pareja parece ser, a estas alturas, más una ilusión que una realidad.

DATOS:

En los últimos cinco años, las estadísticas indican que entre el 45 y 50% de mujeres casadas han tenido aventuras o relaciones extramatrimoniales, según la Asociación Americana de Psicología.

La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) dio a conocer que durante el primer semestre del 2022 se registraron un total de 5 mil 184 divorcios en el Perú. Cifra que representa un incremento del 36% en relación al mismo periodo del 2021.