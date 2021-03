Retorno a clases virtuales: Cinco consejos para un exitoso y óptimo desempeño en esta etapa

El retorno a clases presenciales se ha visto interrumpido por la segunda ola del COVID-19. Un tiempo totalmente atípico, donde las aulas, las carpetas y lugares de trabajo serán reemplazadas por herramientas digitales. ¿Cómo afrontar esta etapa en la nueva normalidad y hacer más óptimo el rendimiento para nuestros hijos o nosotros mismos?

Por ello Cecilia Juscamaita, psicoterapeuta especializada y Mayra Lazaro, CEO de Trasiente, una startup peruana que busca democratizar el bienestar emocional y acceso a las habilidades blandas a través de una plataforma digital que contiene retos dinámicos mediante el aprendizaje para el empoderamiento del autoestima, manejo de ansiedad a través de la “chat terapia”, con psicólogos altamente calificados en la salud mental. Ellas nos comparten cinco consejos para que nuestros hijos y nosotros mismos, obtengamos un desempeño eficaz y más productivo en esta nueva etapa digital.

Prepáralo para aprender

Todo padre siempre busca reforzar los conocimientos de su hijo a lo largo de su etapa académica. Muchas veces los apoyan con profesores particulares que proporcionan un conocimiento adicional al estudiante, sin embargo, es importante que además de las habilidades que se desarrollan mediante la formación educativa, exista una preparación de las habilidades blandas, como el bienestar emocional, el reforzamiento de su autoestima y potenciar sus habilidades sociales. Todo ello es fundamental para un desarrollo eficaz del aprendizaje para su vida tanto social, como también para su futuro profesional.

Desarrolla sus habilidades blandas.

No siempre los conocimientos adquiridos a través de la memoria son los que determinan el éxito en la etapa académica. Las habilidades blandas o también conocidas como “soft skills” son aquellas que van más allá del aprendizaje. Estas habilidades sociales nos permiten relacionarnos con nuestro entorno, y se van forjando mediante la experiencia y la práctica diaria. Para Trasiente es importante el desarrollo de estas habilidades, por lo que dentro de su plataforma maneja diferentes dinámicas, y además cuenta con especialistas que ayudarán a potenciar y mejorar cada uno de los aspectos. El desarrollo de habilidades blandas es tan importante como aprender cursos de la currícula escolar, ya que también necesitan un acompañamiento y reforzamiento constante.

Identifica o ayúdalo a identificar que habilidades necesita empoderar

En las escuelas, los adolescentes y jóvenes suelen tener evaluaciones constantes en materias como: matemática, ortografía, ciencias y estudios sociales. Sin embargo, no se priorizan otras habilidades o se enfocan muy poco, por ello es importante ser constante en este punto y ayudarlos a identificar cuáles son esas habilidades que tiene más desarrolladas. En algunos casos hay jóvenes que empiezan alguna acción y no lo terminan porque no tienen motivación, esto tiene mucho que ver con el correcto desarrollo de las habilidades blandas y la salud emocional. Es importante que los padres estén alertas apoyándolos en cada proceso, y no dejarlos solos.

Involúcrese

Involucrarnos en su etapa de aprendizaje es importante para dar seguimiento a su formación. Sin importar si su hijo está en la etapa inicial escolar o por concluir su formación de educación superior, es determinante el apoyo hacia el desarrollo de sus habilidades brindando espacios de aprendizaje, los cuales le ayudarán en su vida cotidiana, social y hasta profesional.

Acciones

No solo basta con querer el bienestar para nuestros hijos, debemos tomar acción ante ello. Hay muchos jóvenes que no hablan sobre sus habilidades con sus padres porque piensan que es algo que deben desarrollar solos o tienen vergüenza; sin embargo, que obtengan este correcto desarrollo los ayudará hasta en su vida adulta. Hay muchos adultos que inclusive carecen de estas habilidades, y eso se ve desde su toma de decisiones, problemas con el manejo de la ansiedad, caer en depresión, en cómo se relacionan con su familia y otros aspectos. Con los adolescentes y jóvenes hay una gran oportunidad para que aprendan a lidiar con esas situaciones desde mucho antes.

