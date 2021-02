La docente Eleni Vardaki analizó a los alumnos del Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato Internacional y basado en esto y en su amplia experiencia en el aprendizaje ahora comparte consejos sobre modos de lidiar con el estrés escolar, sobre todo ahora que se renuevan las clases online.

“Una de las lecciones que podemos aprender de la pandemia es la importancia de centrarnos en aquello que sí podemos controlar”, enfatiza la reconocida docente Eleni Vardaki, pues sabe que uno de los mayores desencadenantes de estrés para las personas en el 2020 ha sido tener que aceptar que hay muchas cosas que están fuera de control.

Uno de los mayores desencadenantes de estrés para las personas en el año 2020 (incluidos los alumnos del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional) es que no pueden controlar las decisiones que toma el gobierno para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 (coronavirus). No se puede controlar el cierre de los colegios, ni las medidas de seguridad para su reapertura. Nadie puede controlar las decisiones sobre cómo se adaptará y evaluará el currículo a medida que las organizaciones van haciendo frente a las circunstancias imprevistas en diferentes partes del mundo.

Para los alumnos del Programa del Diploma, la sensación de falta de control ya estaba presente en sus vidas debido a las exigencias del currículo sobre su tiempo, energía y atención. Si a esto le añaden todos los factores externos que están sucediendo en el mundo y que no se puede controlar, el estrés de ser alumno durante esta época es enorme.

1. Estrés por exámenes Este tipo de estrés suele formar parte del “pánico escénico”. Podemos sentir pánico escénico al participar en una competencia deportiva o cuando tenemos que hacer una presentación o una tarea importante, como escribir un trabajo. Es decir, en cualquier situación donde nuestro desempeño se ve evaluado de alguna forma. Por lo tanto, he aquí algunas preguntas que puedes hacerte para reflexionar sobre la ansiedad que te causan los exámenes y evaluar si necesitas apoyo profesional para reducir el estrés: ¿Qué asignaturas me generan más estrés o ansiedad? ¿Existe la posibilidad de que el estrés del examen me impida demostrar lo que sé?

2. Estrés por malos hábitos Agrupa los malos hábitos de sueño durante el estudio, que pueden obstaculizar el logro de posibles objetivos educativo; luego están los malos hábitos alimenticios, que pueden obstaculizar mi capacidad para concentrarme; y una relación poco saludable con la tecnología, ¿qué puede estar obstaculizando el logro de mis objetivos? ¿podría ser el desarrollar adicción a las redes sociales, permitir que las aplicaciones me distraigan del estudio y me desconcentren, ver Netflix de forma compulsiva o jugar a videojuegos durante muchas horas?

3. Estrés por relaciones Ya sea la relación que se tiene con los amigos y compañeros, hay que evaluar también las relaciones poco saludables o tóxicas y pueden estar agotando la capacidad de concentrarse en alcanzar los objetivos. ¿Soy feliz en la relación que tengo con mis amigos y compañeros?

4. Estrés por una actitud fatalista ante el futuro Hay que evaluar si el alumno es una persona que acepta que no ocurre lo que desea o si siente que el mundo se derrumba si no obtiene las calificaciones necesarias para concretar su plan inicial. ¿Estoy dispuesto a seguir un plan B o un plan C si no ocurre lo que quiero, o sentiré que el mundo se derrumba si no obtengo las calificaciones necesarias para concretar mi plan inicial? ¿Me encuentro atrapado en una espiral de pensamientos negativos que me impiden concentrarme y estudiar de manera eficaz?

5. Estrés por malas experiencias Debido a las malas experiencias en el colegio se ha destruido la confianza y autoestima académica, hay que preguntarse ¿Siento que estoy condenado a que me vaya mal en las pruebas y los exámenes porque no me ha ido bien antes? ¿El miedo a sufrir un ataque de pánico o a que la mente me quede en blanco me impide concentrarme en mi educación?

