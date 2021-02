Esta mañana se inició la vacunación masiva a todo el personal de salud. Uno de ellos fue el doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI), quien conversó con Perú21TV para hablar sobre lo que significa para él y para el cuerpo médico la llegada de la vacuna.

Jesús Valverde: 'La vacuna nos da tranquilidad para seguir luchando contra el COVID-19'

Valverde mencionó que el personal médico ha sido de los más golpeado y han estado esperando la llegada de las vacunas por muchos meses para poder continuar con sus trabajos con más tranquilidad. “Hoy es un día importante. Nos da mucha tranquilidad y mucha responsabilidad para seguir al frente de este trabajo”, comentó.

El galeno decidió vacunarse hace mucho tiempo porque confía plenamente en la vacuna y en los avances científicos. “Yo siempre creo que la medicina es preventiva. No hay mejor manera de solucionar los problemas de salud pública que desde el punto de la prevención. Como médico soy responsable frente a esto”, aseguró.

El doctor Jesús Valverde invitó a la población a no tener miedo, pues la vacuna no causa dolor y no tiene efectos secundarios. Asimismo, recalcó que la vacuna es la mejor forma de protegernos contra el virus. “Esta vacuna nos va a proteger de las formas severas del COVID-19 que ya las conocemos y son muy letales, esta vacuna no duele, no tiene efectos adversos. Se ha aplicado en muchísimos países del mudo y las reacciones inmediatas son nulas o pocas. Va a tener un beneficio grande”, aseveró.

Esta tarde fue el turno del presidente Francisco Sagasti quien fue vacunado en vivo. Originalmente iba a ser el primero en ser vacunado, pero para que la vacunación continúe con mayor eficiencia decidieron que avancen las vacunaciones con el personal de salud. Para las 5 de la tarde de hoy se había vacunado a 3,500 personas.

