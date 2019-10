En el último mes, ‘Joker’ se ha convertido en todo un éxito. Millones de personas quedaron encantadas con la película, pero hay otras que han sentido una “sobreidentificación” con el personaje protagonizado por Joaquin Phoenix y sus problemas mentales.

En conversación con Perú21TV, el doctor Pablo Zumaeta, neurólogo de la Clínica Ricardo Palma, se refiere a los impactos que puede generar el aclamado filme en la salud mental de las personas.

“Pienso que la película es valiosa por su mensaje. Una persona que en su infancia o niñez es maltratada puede provocar una personalidad anormal. El personaje del ‘Guasón’ tiene un trastorno neuropsiquiátrico. Él no controla sus emociones y puede matar con poco estímulo. Además, no tiene remordimientos por lo que hace. Esa es una característica de los psicópatas", señala.

Asimismo, Zumaeta precisa que no todas las personas maltratadas terminan con un trastorno mental, ya que ahí juega un papel importante la resiliencia.

“Es la capacidad que tienen algunas personas que, a pesar de situaciones adversas, se anteponen y tienen un formación normal”, indica.

Por otro lado, el neurólogo asevera que la trama no le parece exagerada, pero no considera “muy real” el trastorno que provoca una risa incontrolable al personaje.

“No creo que la trama sea exagerada, creo que es verosímil. La gente que lo maltrata son otros psicópatas. No me parece una exageración ‘hollywoodense’. Sin embargo, su cuadro clínico no existe. Hay cuadros parecidos en personas que tienen muchas lesiones en el cerebro”, dice Zumaeta.

LO PELIGROSO

Para el doctor Zumaeta, algo negativo del filme el poder de “sobreidentificación” que tiene sobre algunas personas vulnerables.

“Viene a ser como un superhéroe, pero en negativo. Hay personas que son vulnerables. El mensaje es que todo los que han sido maltratados pueden vengarse llegando a tal costo. Eso es lo peligroso", indica.