Por Dra. Paola Ochoa, directora de Infinity Clínica Dental y miembro certificado de la Sociedad Americana de Estética Dental.

“Doctora, no puedo besar a mi marido. Ni si quiera puedo estar cerca de él cuando me habla. No soporto el olor de su boca”. Más de una vez los dentistas hemos escuchado relatos parecidos a este. La halitosis, comúnmente conocida como “mal aliento” es una condición que afecta las relaciones interpersonales y la autoestima de millones de personas.

Algo que debemos tener en claro es que el 90% de los casos de halitosis se origina en la boca, mientras el 10% restante puede estar asociado a causas extraorales como algunas enfermedades respiratorias o gastrointestinales, como la bronquitis o el reflujo gastroesofágico. Otras condiciones del hígado, los riñones y la sangre también podría ocasionar mal olor.

Sin embargo, dada la significativa predominancia de los orígenes bucodentales, resulta imperativo partir de una evaluación odontológica para llegar a un diagnóstico certero y a un tratamiento efectivo.

Si bien algunas comidas como la cebolla o el ajo pueden causar una halitosis transitoria, al igual el tabaco y el alcohol, es la halitosis bacteriana la que más nos debe preocupar.

Lo cierto es que en la boca se concentra una exorbitante cantidad de microorganismos cuyo metabolismo puede producir la liberación de gases malolientes llamados compuestos volátiles de sulfuro. En la enfermedad periodontal, la cual se caracteriza por la inflamación crónica de las encías y la pérdida del hueso alrededor de los dientes, la presencia de estos microorganismos es muy alta.

Dra. Paola Ochoa, directora de Infinity Clínica Dental

Por otro lado, la presencia de caries, curaciones en mal estado o prótesis desadaptadas también podrían ser factores causales de halitosis al favorecer la acumulación de bacterias y restos de alimentos putrefactos. El síndrome de boca seca es otra condición que debe ser descartada.

¿Cuál es el tratamiento a seguir? De confirmarse la enfermedad periodontal o si hubiera una deficiencia evidente de higiene oral, una limpieza profunda será siempre el primer paso. El número de sesiones y la complejidad del tratamiento dependerán de la severidad de la enfermedad.

La instrucción de una buena técnica de cepillado es primordial para el éxito del tratamiento, así como el uso de hilo dental, limpiador de lengua y el acompañamiento con enjuagues bucales recetados según las necesidades específicas de cada paciente.

A la par se deben realizar los cambios de curaciones, puentes o coronas en mal estado, procurando que las nuevas restauraciones favorezcan una buena higiene y la salud de las encías.

