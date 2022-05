El ayuno intermitente es una novedad entre las redes sociales; vista como una nueva dieta que servirá para bajar esos kilos de más. Aunque el concepto no es nuevo para la mayoría de culturas, para términos dietéticos es todavía un nuevo concepto.

La dietista y nutricionista Marta Tejón ve interesada cómo esta nueva forma de alimentación se ha vuelto tan popular y recomendada entre las redes sociales. “Para los gurús de internet el ayuno intermitente cura todo tipo de enfermedades, pero a los profesionales nos gusta ser más cautos”, señala.

“Una realidad es que comienzan a estar descritas ciertas adaptaciones metabólicas durante la realización del ayuno intermitente que podrían reducir la grasa corporal, ¿pero se ha comparado con otra técnica con una buena metodología?”.

En este sentido, nos cuenta que a corto plazo parece haber una clara diferencia a favor del ayuno intermitente. Sin embargo, al analizarlo en periodos de tiempo más largos la cosa cambia.

“Cuando se realizan ensayos clínicos aleatorizados comparando dieta cetogénica (simulación del estado de ayuno) con déficit calórico o dieta baja en hidratos muestra una mayor pérdida a corto plazo, pero no hay diferencias a largo plazo. ¿Podría pasar esto con el ayuno? Sí, no voy a caer en el error de decir que no tiene evidencia, pero una realidad es que faltan más estudios de calidad para venderlo como la nueva panacea del adelgazamiento”.

Todavía no se ha asociado con graves enfermedades, como el cáncer, pero admite que ello es debido a la falta de información detallada al respecto.





Ayunar puede traer trastornos alimenticios. (Foto:freepik)

¿Posibles riesgos?

Aunque sea popular, la Doctora Tejón advierte que no todos son aptos para aguantar un ayuno intermitente. La gente que es propensa a los trastornos alimenticios pueden sufrir bastante de esto, ya que la diligencia a aguantar las horas puede elevar su ansiedad y llevar más adelante a abusar de atracones.

También se encuentra el dilema de que al menos comer, muchos engañan al hambre consumiendo mayor número de bebidas; entre ellas el café y el té. Aunque ambas bebidas tienen propiedades saludables, en exceso pueden presentar efectos indeseables, como la irregulación de la frecuencia cardíaca y la intensidad del insomnio. También el ayunar en largo plazo puede surgir daño renal y muscular.

Estas dietas son promovidas a menudo por las redes sociales, vistas como modas atractivas para el usuario común; pero a fin de cuentas, la Doctora Tejón resume que antes que depender en redes sociales o influencers; es más confiable la palabra del nutricionista.