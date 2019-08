Mitos y precisiones sobre el orgasmo femenino, según dos especialistas

El 'Día del orgasmo femenino' se celebra este 8 de agosto y busca que las mujeres estén más informadas y disfruten de su sexualidad. Sobre este tema se ha dicho mucho y con varias inexactitudes, por ello conversamos con dos especialistas para derribar ciertos mitos sobre los orgasmos femeninos.

Patricia Espinoza, sexóloga y psicóloga de Inppares

​

1. Solo existe un tipo de orgasmo y es el clitoriano. El orgasmo se produce cuando se estimula el clítoris y no con el roce de la vagina, esas solo son sensaciones.

2. Los varones tienen la idea equivocada de que si más penetra a su pareja, esta va a llegar más rápido al orgasmo. Eso es totalmente falso, porque el clítoris está fuera.

3. No necesitas amar a alguien para llegar a un orgasmo, puedes tener muchos años con una pareja y no conseguirlo; y con alguien que conoces recién y sí tenerlo.

4. "Solo un hombre me hará sentir un orgasmo". Falso. Tú misma puedes regalarte el placer, esto aprendiendo a relajarte y estimularte. Usa tu almohada, un muñeco o un estimulador.

5. Todos los orgasmos deben de ser húmedos. Eso es falso. También hay orgasmos secos. Generalmente esto varía con la edad y la cantidad de estrógeno.

Los orgasmos de las personas más jóvenes serán más húmedos, mientras que de los mayores secos. Sin embargo, la intensidad y el placer en ambos casos es el mismo.

Eliana Romero, especialista de Ginecología y Obstetricia de Sanna, Clínica San Borja

1. Pensar que si una mujer no llega al orgasmo no disfrutará del sexo es un mito, porque el orgasmo solo se produce en segundos y el acto sexual demora mucho más, y dentro de este hay muchas formas de sentir placer.

2. La masturbación no disminuye el número de orgasmos, pero sí te ayuda a conocer mejor tu organismo y saber de qué manera puedes llegar con mayor facilidad a un orgasmo.

3. Una mujer que no tiene orgasmos no es incapaz ni inactiva. No te tensiones pensando esto durante la relación sexual, ni estés pendiente en que debes llegar al orgasmo. Déjate llevar, disfruta y no sientas la presión de conseguirlo.



4. Hay muchas mujeres que pueden tener orgasmos múltiples, en cambio los hombres deben descansar entre uno y otro acto.

5. Sí se puede tener un orgasmo sin penetración cuando hay una estimulación clitoriana adecuada.