En el marco del Día Nacional de la Prueba del VIH, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis, realizó una campaña gratuita de tamizaje del VIH, así como el servicio de orientación y prevención de la enfermedad en la plaza Manco Cápac del distrito La Victoria.

Además, esta campaña ofreció los servicios de prevención de tuberculosis (TB), tamizaje de cáncer de próstata, prevención de embarazo adolescente y vacunación contra la COVID-19, entre otros.

El Dr. Carlos Manuel Benites Villafane, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis del Ministerio de Salud, recordó que desde el 2016, el 10 de junio de todos los años es un día en que el Minsa aprovecha para sensibilizar e informar a la población sobre la necesidad e importancia de realizarse la prueba del VIH.

Resaltó que el VIH es un problema de salud pública importante y que durante la pandemia se restringieron algunas actividades sanitarias, por lo que es importante que la población conozca que las pruebas son rápidas, gratuitas y están a disposición de las personas que las necesiten

“El VIH es una enfermedad que los primeros años no produce alguna sintomatología, por ello las personas que tienen conductas de riesgo como, por ejemplo, una relación sexual sin protección, deben realizarse esta prueba”, aseveró.

Es por ello que, en esta campaña, las personas podían conocer el resultado en 20 minutos. Asimismo, la pueden solicitar en cualquier establecimiento del Minsa, sobre todo en los del primer nivel de atención y a través de las brigadas móviles y en las distintas campañas descentralizadas.

EL VIH EN EL PERÚ

El Dr. Carlos Benites Villafane informó que, en el Perú, hay cerca de 91 000 personas viviendo con VIH y si bien se ha avanzado en el acceso al tratamiento gratuito, existe un porcentaje que aún no conoce su estado serológico, por ello la importancia de hacerse la prueba.

“Se estima que, en el Perú, de 5 personas viviendo con VIH hay una que no lo sabe y es probable que no lo sepa porque nunca pudo acceder a una prueba, por ello son importantes estas campañas descentralizadas que no solo se hacen en Lima, sino en todas las regiones del país”, aseveró.

Asimismo, el Dr. Benites Villafane recomendó que frente a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH tampoco hay que bajar la guardia, pues, así como las mascarillas nos protegen contra la COVID-19, debemos recordar que el preservativo es la principal forma de prevención frente a las ITS.

Si necesitas ubicar los establecimientos de salud que brindan atención y tratamiento de VIH, descarga y usa la APP GEO VIH en el siguiente enlace.