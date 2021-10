En el Perú durante el 2020 se diagnosticaron 6860 nuevos casos de cáncer de mama. Afortunadamente, ha habido avances en la detección temprana y el tratamiento exitoso del cáncer de mama, y las pruebas de detección de rutina desempeñan un papel importante para salvar la vida de miles de mujeres.

Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, una oportunidad para crear conciencia sobre los factores de riesgo de esta enfermedad y la importancia de los chequeos preventivos, pues 9 de cada 10 casos pueden ser curados si se detectan a tiempo, según la Liga Contra el Cáncer.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que el cáncer de mama representó el 9.8% del total de casos de cáncer detectados en nuestro país durante el 2020, y fue la primera causa principal de muertes relacionadas con el cáncer.

Según Catya López,coordinadora de Proyectos Sociales y Educativos de la Liga Contra el Cáncer, las mamografías son actualmente la mejor prueba de detección para identificar el cáncer de mama a tiempo. La especialista recomienda que las mujeres comiencen las mamografías anuales a partir de los 40 años; sin embargo, los chequeos preventivos de cáncer de mama pueden comenzar a partir de los 25 años.

“En promedio, el 95% de casos de cáncer de mama detectados a tiempo se curan. Sin embargo, en nuestro país el 85% de casos son detectados en estados avanzados. Esto quiere decir que aún tenemos una cultura de prevención por desarrollar en nuestro país. Solo de esa manera podremos reducir nuestra situación actual, donde cada día mueren 5 peruanas a causa del cáncer de mama.”, afirmó López.

Dependiendo de los factores de riesgo y antecedentes personales o familiares, es necesario que las mujeres tomen conciencia sobre la necesidad de realizarse chequeos periódicos a cargo de especialistas. Factores irreversibles como la genética o el género pueden sumarse a variables como el peso o el uso prolongado de anticonceptivos para aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Es momento de capturar el cáncer

En el marco del Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama, la Liga Contra el Cáncer ha lanzado la web informativa www.capturaelcancer.com en donde la población podrá encontrar información relacionada de cómo prevenir la enfermedad, además de poder agendar su cita para un chequeo, en cualquier de los centros de prevención de la institución.

Además, la Liga Contra el Cáncer está realizando despistajes (diagnósticos clínicos) de cáncer de mama, así como de cuello uterino, piel, ganglios y tiroides en sus Centros detectores de la Liga Contra el Cáncer, ubicados en Pueblo Libre y Cercado de Lima, durante todo el mes de octubre por una donación de 35 soles.

Los centros de Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), atenderán en los horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

“Esta donación (35 soles) nos permite continuar con los despistajes gratuitos de cáncer de mama en distritos como Pachacamac, Mi Perú, Rímac, Puente Piedra y Cercado de Lima, a través de nuestras unidades móviles, donde complementamos con ferias y charlas informativas”, mencionó Catya López, coordinadora de Proyectos Sociales y Educativos de la Liga Contra el Cáncer.

Los establecimientos cumplen con todos los protocolos de bioseguridad como, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarilla, limitación del 50% del aforo, medición de temperaturas al ingresar y más.

