Cada 24 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esquizofrenia , un trastorno mental grave que, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), afecta a aproximadamente 24 millones de personas; es decir, a 1 de cada 300 personas, cuyos síntomas son generalmente asociados a la locura, pero que tienen tratamiento, el cual debe ser seguido adecuadamente para retomar su vida familiar, académica, laboral y social.

En lo que va del 2022, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 34 660 casos en los centros de salud de primer nivel de atención, hospitales generales e institutos especializados a nivel nacional, de los cuales 9228 se atendieron en los distintos Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC).

(Foto: Andina)

“La esquizofrenia suele iniciar alrededor de los 18 a 20 años y consiste en una serie de síntomas que si son atendidos a tiempo se evitará que el caso se agrave o la persona tenga recaídas”, detalló Carlos Bromley Coloma, médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Minsa, en Andina.

Explicó que sus causas son múltiples. Aunque hay un factor genético, no es una enfermedad que se herede, pero podría incrementar la predisposición a desarrollarla.

“Hay otros factores asociados, como los que suceden durante el embarazo, entre ellos algunas infecciones o complicaciones neonatales, a esto se suma el tipo de crianza y el impacto psicosocial de las personas”, dice Bromley.

Síntomas claves

El experto destacó que es de suma importancia que, si la familia detecta alguno de los siguientes síntomas en algún miembro suyo, busque ayuda profesional cuanto antes para evitar un deterioro mental de la persona.

La primera señal de alerta es el trastorno del pensamiento, donde la persona empieza a pensar en cosas irreales, que no guardan consistencia con la lógica y no hay manera de convencer a la persona de que lo que piensa no es normal.

“Entre los trastornos de pensamiento más frecuentes asociados a la esquizofrenia está el delirio de la persecución, donde la persona siente que la miran mucho, que la observan, que hablan mal de ella, que le quieren hacer daño. Pueden llegar a decir que la comida está envenenada o que alguien los quiere matar”.

También existen trastornos tanto auditivos como visuales, en donde las personas escuchan voces, como si estas fueran voces reales, que los insultan o les dicen cosas de desagradables.

Incluso aseguran ver cosas que no existen o que solo existen para ellas, “porque están sufriendo problema de percepción”, dice el especialista.

(Foto: IStock)

“Registran problemas en el estado de ánimo, tienen un comportamiento desorganizado, donde la persona es incoherente tanto en su hablar como su conducta. Algunas personas que tiene esquizofrenia suelen balancearse o tener algún tipo de movimiento extraño”.

Un aspecto que también se relaciona con la enfermedad es el descuido en su persona. No se asean como de costumbre, no se bañan, no se cambian la ropa y tienden a entrar en una etapa delicada tanto física como mental.

“La recomendación es todos estos casos es no esperar mucho para acudir a un establecimiento y a un profesional de la salud mental, porque la esquizofrenia si tiene tratamiento”, recalca el psiquiatra.

Tratamiento

Carlos Bromley detalló que el tratamiento para las personas con esquizofrenia no es el mismo para todos, ya que se requiere una evaluación previa para ver qué tipo de fármacos debe recibir el paciente, casi siempre de tipo antipsicótico.

El tratamiento debe ir acompañado de un soporte psicoterapéutico, tanto a nivel personal y familiar, esto es fundamental para la recuperación de este tipo de pacientes.

(Foto: Difusión)

“Este tipo de tratamientos se dan en los establecimientos de salud que existen a nivel nacional. El Minsa tienen actualmente 208 centros de salud mental comunitarios en 111 provincias del país, los cuales están integrados por psiquiatras, psicólogos, enfermeras, médicos de familia, asistentas sociales, terapeutas, rehabilitadoras donde se pueden atender las personas con esquizofrenia, con la garantía de recibir un tratamiento adecuado”, expresa.

Aseguró que cuando el diagnóstico es realizado de forma oportuna, el tratamiento es cumplido adecuadamente y hay un buen soporte familiar, las personas se pueden recuperarse e integrarse a su vida cotidiana; es decir, pueden terminar su carrera profesional, dedicarse a un oficio, al ejercicio de una profesión, casarse y tener hijos. Eso ya es posible y se ejecuta en el mundo.

El experto lamentó que exista un gran estigma alrededor de las personas que padecen esta enfermedad.

“Muchos piensan que ya no se puede hacer nada con la persona, que es irrecuperable, que hay que aislarla. Hay gente que tiene vergüenza de ella. Eso no ayuda a su mejora. Hay que romper el estigma, acudir a atenderse de modo adecuado, porque la garantía de recuperación de una persona con este padecimiento es buena si se cumplen todos estos requisitos”.

VIDEO RECOMENDADO

Encuesta Datum señala que el 74% piensa que las decisiones del gobierno de PEDRO CASTILLO tienen un impacto negativo. Analizamos estas cifras con la gerente general de DATUM, Urpi Torrado. También, Encuesta de IPSOS confirma desaprobación de Pedro Castillo en todos los sectores. Habló desde la clandestinidad, el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, en audiencia por pedido de prisión preventiva. Congresista de Fuerza Popular comparte en Tik Tok video bailando dentro del Parlamento. Y, Shanghái empieza a suavizar el confinamiento contra el COVID-19.