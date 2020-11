La diabetes es una enfermedad que cada vez afecta a una mayor cantidad de personas, representando la séptima causa de muerte a nivel mundial. Las principales causas son el sobrepeso y la obesidad, que en nuestro país afecta al 69.9% de la población según el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.

Ahora que enfrentamos la pandemia del COVID-19, los casos de mayor letalidad están asociados a personas que padecen estas enfermedades crónicas no transmisibles tales como sobrepeso, obesidad, y diabetes mellitus.

Karen Quiroz, directora de la Escuela de Nutrición y Técnicas Alimentarias de la Universidad Le Cordon Bleu, señala que “Una persona que tiene Covid y factores estos asociados, tiene mayor complicación en el proceso de recuperación e incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad, que aquel que llega con una función inmunológica estable y por ende un adecuado estado nutricional. A nivel nacional, la prevalencia de la Diabetes Mellitus (Tipo 2), es del 7% de los casos con predominio en la población adulta mayor de 30 años. Hay un panorama muy complejo, que se agrava con la pandemia.”

Es en este contexto y en el marco del Día Mundial de la Diabetes el próximo 14 de noviembre, la Universidad Le Cordon Bleu organiza la I Jornada Internacional “Avances de la Nutrición en Diabetes Mellitus”. Estas jornadas estarán dedicadas a explorar los retos sobre las nuevas tendencias en alimentación y nutrición para el tratamiento de Diabetes Mellitus. El evento es gratuito, online, y para todo público interesado puede inscribirse aquí.

La jornada busca brindar una visión actual sobre los aspectos relacionados con la nutrición y alimentación con el tratamiento de esta enfermedad.

Asimismo, busca desmitificar algunos de los siguientes mitos más comunes. Karen Quiroz, menciona las siguientes:

● La diabetes no es una enfermedad grave: Falso. Causa más muertes al año que el cáncer de seno y SIDA.

● Si tengo diabetes, no puedo comer carbohidratos: Falso. Los diabéticos necesitan carbohidratos, pero complejos. Evidentemente, deben ser adecuados, pero no se restringen la cantidad. Por ejemplo, los cereales comunes, harinas, cereales integrales aportan fibras, tienen un efecto beneficioso en la captación de la glucosa. La alimentación debe ser variada sin caer en excesos ni deficiencias.

● No es hereditaria: Falso. Se suele pensar que no es hereditaria, pero en muchos casos sí. Si la madre es diabética, hay mayor prevalencia de que sus hijas mujeres desarrollen diabetes comparándolo con los hijos varones. Por lo mismo, hay que evitar tratar de prevenir ese tipo de cuadros si tenemos antecedentes familiares.

● Consumir carbohidratos causa diabetes: Falso. Nuestro organismo necesita aportes energéticos, pero ese carbohidrato debe ser de tipo complejo, con aporte de fibra soluble que permita la captación de glucosa, la captación de colesterol; por el contrario, se recomienda limitar al máximo el consumo de azúcar simple (azúcar de mesa, bebidas azucaradas, carbonatadas, etc.)

● No se puede consumir ninguna fruta. Falso. Se deben preferir las frutas con menor aporte calórico (fructosa) las menos dulces. Es preferible también consumirlas durante el día y no durante la noche, donde nuestra actividad física disminuye.

● La diabetes es contagiosa: Falso. Aunque no se sabe exactamente porqué se presenta la diabetes, lo que sí afirmamos es que no es contagiosa; parece estar asociada más bien a factores genéticos hereditarios y a los hábitos alimentarios y estilos de vida no saludables.

● Solo necesito cuidar mi alimentación, sin actividad física: Falso. La actividad física es muy importante en la superación de esta enfermedad, igual que con la alimentación. Esta debe ser supervisada por especialistas como nutricionistas.

