Día mundial del corazón: ¿Cómo cuidarlo?

El 29 de setiembre se celebra 'El día mundial del corazón' y el principal órgano de nuestro cuerpo debe ser bien cuidado para que en el futuro no sufra complicaciones y estas no arrastren enfermedades graves. El cardiólogo de la Clínica San Felipe Carlos Yarlequé nos dice cómo hacerlo.

1. Detecta si sufres de hipertensión. La presión a veces no se manifiesta con síntomas, por eso es importante que te realices chequeos cada cierto tiempo para saber si sufres de hipertensión. Si es así, seguramente deberás controlarte con pastillas.

2. No fumes. Seguramente te lo han dicho muchas veces "no fumes", pero realmente no lo hagas. Los cigarrillos no solo producen cáncer, también dañan tus arterias y por ende tu corazón.

3. No bebas en exceso. Beber alcohol con moderación hasta puede ser beneficioso, por ejemplo, una copa de vino cada cuando, pero si lo haces en exceso sí pones en riesgo tu salud.

4. Realiza deportes. Al menos dedícale al día 30 minutos a realizar una actividad física. Por ejemplo, puedes manejar bicicleta, correr o realizar aeróbicos. Tu corazón te lo agradecerá.

5. Alimentación sana. Procura que tu dieta sea mediterránea, es decir, llena de vegetales, pescados y frutas. Evita los carbohidratos y si los comes que sean en porciones pequeñas.

6. Menos azúcar. Si quieres tener un corazón sano y fuerte debes empezar por decirle adiós a las bebidas muy azucaradas o a las golosinas con demasiado dulce.

7. Controla tu colesterol. Es importante que sepas el nivel de tu colesterol, si tienes mucha sangre en el corazón podrías tener problemas serios al corazón. Chequéate y hazte pruebas para saberlo.

