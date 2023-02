“Espero que reflexionemos sobre lo mucho que falta por hacer”, señala Yndira Oropeza, lideresa del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia, a propósito del Día Mundial contra el Cáncer. Perú21 envió una serie de preguntas a propósito de esta fecha y que son respondidas por los voceros: Indyra Oropeza, lideresa del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia; Susana Wong: lideresa del Semáforo Oncológico y directora de Lazo Rosado y Vlado Castañeda, experto del board de políticas públicas de KeroLab y PUCP.

¿Qué reflexión les merece este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer?

Indyra: En un día como hoy, y la verdad es que no solo hoy, espero que todas las personas se tomen un momento para pensar en la problemática que representa el cáncer como una de las enfermedades que más mata en el mundo y más aún en países de recursos medios y bajos como el nuestro. Espero que piensen en los que somos pacientes ahora mismo, en los que lo fueron y no lo lograron, y en los que vendrán. Espero sobre todo que reflexionemos sobre lo mucho que falta por hacer y que empecemos a dar los primeros pasos y acciones para cambiar la realidad con respecto al acceso a salud en nuestro país.

Susana: Sabemos que esta enfermedad está matando a más de 10 millones de personas en el mundo, pero ¿qué pasa en nuestro país? Tenemos una gran oportunidad con la Ley Nacional del Cáncer que ya está reglamentada y con un presupuesto asignado. Lamentablemente, la burocracia demora su implementación. Mi reflexión es: si ya tenemos todas estas herramientas a la mano por qué no impulsar la ley para que sea una realidad. Este es el camino a la verdadera descentralización de los servicios oncológicos del país.





Ley contra el Cáncer





¿Cómo evoluciona la Ley Nacional del Cáncer en nuestro país, qué impacto tiene en la población afectada por este mal?

Vlado: La ley nacional del cáncer ha puesto en evidencia la necesidad de un abordaje integral y universal en la atención de este gran problema de salud. Cuando la ley se implemente en su totalidad, el salto cualitativo y cuantitativo será importante en términos de prevención y atención; permitiendo mayor expectativa de vida saludable en nuestra población.

El reto estará en implementar todos los elementos que nos permitan aprovechar las capacidades, aumentar los recursos y con ello ir hacia una mayor eficacia, eficiencia y calidad en los diversos servicios oncológicos que se deben brindar desde el estado para mejorar su actual repercusión en la sociedad.

Un aspecto relevante de la conformación de la red oncológica nacional es que permitirá actuar de manera conjunta a todos los puntos de atención oncológica a nivel del sector público (nacional y regional) y articular relacionamiento y esfuerzos también con el sector privado.

Indyra: La Ley Nacional de Cáncer viene a ser el primer marco normativo que protege y ampara a los pacientes oncológicos en el Perú, asegurando la prevención y control de esta enfermedad y el acceso oportuno y gratuito a tratamientos. Definitivamente es una ley histórica y es un gran primer paso para mejorar la situación de los más de 145 mil pacientes oncológicos que hay en el Perú. Como Semáforo Oncológico venimos fiscalizando de manera positiva la implementación de esta ley que tendrá un gran impacto una vez que sea aplicada.

Susana La ley Nacional del Cáncer prioriza el aseguramiento universal para la atención de cáncer a nivel nacional. El 30 de marzo se cumplirá un año de reglamentada la ley y 16 disposiciones solo 03 están cumplidas. La ley no tiene oportunidad de ser realidad si no se aprueban todas.

Es por ello que la población actualmente no siente el beneficio de la ley y es importante que las instituciones que son responsables de cumplir las diferentes disposiciones pisen el acelerador para poder hacer llegar a la gente todos los beneficios en cuanto a prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno, equipamiento y personal de salud, para que los peruanos sientan que hay un sistema de salud que se preocupa por ellos.

¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Vlado: Aborda una serie de elementos y capacidades y las trata de articular e integrar para una mayor capacidad de respuesta del sistema de salud a los pacientes oncológicos en primer orden y a la sociedad en su conjunto.

Pone énfasis en la cobertura y calidad de los servicios, en el desarrollo de la red oncológica nacional, en mejorar el acceso a tratamientos y aspectos innovadores en la evaluación de tecnología sanitaria (para que se incluyan más tratamiento actualizados) y el desarrollo de mecanismos diferenciados de adquisición (que agiliza las compra de medicamentos con mejores condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia y calidad); todo estos centrado en el paciente y en la población.

La desventaja está en que todavía en varios aspectos los procesos, los procedimientos son pocos claros y hay excesiva burocracia, haciendo lenta la atención. Esto repercute reduciendo la eficacia, mellando el tiempo de vida de los pacientes y dificultando la expectativa de vida de la población.

Indyra: Cómo paciente, los pro más grandes y esperanzadores que tiene Ley Nacional de Cáncer es en primer lugar la descentralización de los servicios de salud especializados, gracias a la Red Oncológica Nacional; y en segundo lugar la aplicación de los Mecanismos Diferenciados de Adquisición que va a cambiar la manera en la que se compra medicamentos y tecnología sanitaria, poniendo siempre primero el bienestar del paciente, junto a la Evaluación de Tecnología Sanitaria, dándonos acceso a medicamentos de alto costo que puedan verdaderamente salvar nuestras vidas y darnos calidad de la misma.

El Perú tiene aproximadamente 20 años de atraso cuando hablamos de los medicamentos que se usan en el cáncer, con la ley podremos cerrar poco a poco esa brecha que tenemos en comparación a otros países.

Los contras, desde mi punto de vista, y habiendo sido parte de mesas de trabajo para la implementación de la ley, es que muchas veces existe poca voluntad política, la burocracia y los actores involucrados en la aplicación muchas veces no llegan a ponerse de acuerdo.

Susana: Una de las grandes ventajas que tiene la Ley Nacional del Cáncer es que está centrada en el paciente, acortando las brechas territoriales, mirando sus necesidades y convocando a todos los actores necesarios para que unidos puedan seguir en esta lucha. Desde la sociedad civil hemos puesto esa mirada desde las necesidades del paciente. Por eso es necesaria una sociedad civil activa que ayude a que la Ley Nacional del Cáncer se ejecute.

Una de las desventajas es que la ley no es perfecta y no puede serlo mientras no se implemente. Por eso es importante, porque permitirá a todos conocer en qué puntos se deben hacer los cambios que sean necesarios.

¿Qué falta para que se aplique de manera satisfactoria?

Vlado: Completar el desarrollo normativo de todas las disposiciones que se han planteado en la reglamentación, que requiere de una directiva o mecanismo de abordaje institucionalizado; otro referido a aumentar la capacidad de gestión integral y sistémica de todas las instancias involucradas en la atención y prevención en la lucha contra el cáncer en el marco del sistema de salud; y por último alinear la suficiencia en los recursos presupuestales, humanos y materiales-logísticos- tecnológicos para el desarrollo de todo el reglamento.

Indyra: En primer lugar, que se cumplan las 16 disposiciones complementarias que se acordaron junto con el reglamento, y para que esto suceda todos los actores en salud debemos de sentarnos a la mesa para llegar a acuerdos y poder avanzar con celeridad, las vidas de los pacientes están en juego y eso es algo que no se debe de olvidar.





Red Oncológica Nacional





¿Cuál es la importancia de la Red Oncológica para el tratamiento de los pacientes en provincia y por qué es necesario en las actuales circunstancias?

Vlado: Permitirá cerrar brechas de atención, a través de los institutos de enfermedades neoplásicas y todas las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Indyra: Es sumamente importante porque permitirá que los pacientes de regiones no tengan que movilizarse hasta Lima, una carga económica y emocional, sumada a la enfermedad, Por otro lado, se evitarían problemas que ya se han visibilizado con la pandemia y ahora mismo con las protestas, cada vez que tenemos una crisis sanitaria o política, los pacientes sobre todo de regiones tienen “daño colateral” por no poder acceder a servicios de salud de alta o mediana complejidad, que solo se encuentran en la capital. Esto ayudaría también al INEN que actualmente ha sobrepasado su capacidad de atención.

Susana: Significa la verdadera descentralización de los servicios oncológicos. Al momento las atenciones especializadas se dan en Lima, en la ciudad y una de las más grandes barreras que tenemos es la política. La falta de acceso al transporte por los bloqueos, han hecho que los pacientes no puedan venir a lima a tratarse. Si la red hubiera estado implementada, los pacientes no se hubieran visto tan afectados y tendrían en sus regiones todos los servicios.

¿Qué ventajas traería la instalación de esta red y cómo beneficiaría a los pacientes?

Vlado: Mejoraría la capacidad operativa y de calidad de los servicios de salud para el cuidado integral del cáncer, considerando el mapa de redes de atención desde el funcionamiento de la Red Integral de Salud y reforzando el papel desde la atención primaria de la salud hasta la atención integral oncológica, a través del conjunto de Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas del ámbito nacional.

Asimismo, permitiría optimizar un sistema formal de referencia y contrarreferencia (atención en diversos hospitales Minsa, Essalud, policiales y FF.AA.) del paciente para la continuidad de los tratamientos.

Mejoraría la disponibilidad de suministros médicos y tecnologías sanitarias para el paciente, incrementado los recursos humanos y fortaleciendo competencias.

Finalmente, mejoraría el acceso y la oportunidad de las prestaciones, incorporando la Telemedicina (teleoncología), para facilitar la provisión de servicios a distancia desde el ámbito de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación y cuidados paliativos.

Susana: Traería innovación, un sistema integrado donde el paciente se pueda atender en todos los centros que ofrecen servicios de salud. Donde el Ministerio, los hospitales de ESSALUD, los de policías y militares puedan tener acceso a la historia del paciente y puedan tener un tratamiento estándar. Esto hará que los pacientes puedan tener las atenciones que necesiten, mediante el acceso a una red integrada.





Llamado a las autoridades





¿Qué llamado harían a las autoridades?

Vlado: que proporcionen el apoyo a las diferentes entidades públicas responsables de la implementación y gestión de los alcances dispuestos en la ley nacional del cáncer; de tal forma que se reduzcan los tiempos de espera y se actúe con la mayor celeridad posible.

Asimismo, que promuevan el uso óptimo de los recursos y capacidades que se prevén año a año para potenciar atención, aumentando la cobertura y calidad de los servicios oncológicos y acceso a mecanismos innovadores y nuevas tecnologías en favor de una atención que aumente el tiempo y la calidad de vida de los pacientes.

Finalmente, que aumenten la capacidad de actuación sistémica, integral y articulada entre todas las instancias públicas en los tres niveles de gobierno, asociando ello a la labor que se haga y promueva desde el sector privado; en una clara vinculación a mejorar los resultados de salud en nuestra población.

Indyra: Cómo sociedad civil estamos constantemente tendiendo puentes con las instituciones encargadas de la implementación y abiertos al diálogo. El sistema de salud no va a cambiar para mejor hasta que se ponga al paciente al medio y se escuche la voz de este. Yo les pediría a las autoridades en primer lugar celeridad, apoyo y asesoría constante a las entidades públicas encargadas de cumplir con la reglamentación.

Susana: Desde el semáforo, estamos teniendo una serie de reuniones y realizando el monitoreo de la ejecución e implementación de la Ley Nacional del Cáncer. Lo tengo que felicitar es que en primer lugar se haya podido sacar adelante la ley, luego su reglamento y ahora el aumento en el presupuesto.

El llamado que hacemos a las autoridades es que se haga realidad todo lo que se ha conseguido con las propuestas aprobadas. La ejecución e implementación está en manos de las instituciones que tienen la tarea de realizar las disposiciones del reglamento.

Si esto no se diera, nos preocupa que el presupuesto asignado para este 2023 se pierda, lo cual sería trágico para todos los pacientes. Si no le damos importancia a este tema pueden morir muchas personas.