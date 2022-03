Carolina López Torres Directora de Negocios Organon Perú

La pandemia por COVID-19 continúa afectando al mundo, lo que ha indicado un golpe contundente para las mujeres trabajadoras, hasta el punto de que su propia salud se encuentra vulnerada.

Nosotras nos hemos esforzado por avanzar en el mundo laboral, pero la pandemia ha generado varios retrocesos importantes a estos logros. De hecho, según un reciente estudio de Mackinsey, las mujeres están ahora significativamente más agotadas que nunca, incluso más que los hombres, lo que supone un gran costo para nuestra salud física, emocional y mental. Según una encuesta del portal HealthyWomen, el 78% de las mujeres afirmaron que suelen dejar de lado sus propias necesidades de salud, como la programación de citas con el médico, para centrarse en el cuidado de su familia y otras prioridades.

De acuerdo con el estudio Target Group Index (TGI) de Kantar IBOPE Media, el 47% de las mujeres en el Perú no puede cuidar de su salud de una manera adecuada por tener una vida personal muy agitada y el 58.1% afirma que tiene que estar realmente enferma para acudir al médico.”

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, un día que se conmemora desde hace más de un siglo con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de la equidad de géneros para alcanzar un mundo más equitativo. Una fecha conmemorativa mundial que nos permite reflexionar sobre las necesidades de las mujeres actualmente, y en especial sobre su salud. Una mujer sana es la columna vertebral de una sociedad productiva, estable y resiliente. Cuando estamos sanas, prosperamos y ayudamos a que nuestra familia, comunidad, y la sociedad evolucione a nuestro ritmo.

Organon, una farmacéutica internacional enfocada en la salud de la mujer nació con el propósito de crear un mundo más saludable y equitativo para todas nosotras. Dada la coyuntura actual, este 8 de marzo, queremos enfocar nuestros esfuerzos en visibilizar la importancia de la salud de la mujer peruana, y este año, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, haremos una pausa para reflexionar y reforzar nuestro compromiso con esa visión dando ese día libre a nuestros colaboradores para que puedan atender sus necesidades médicas.

Como líderes empresariales, tratemos de sumar y generar iniciativas, como la de Organon, que buscan brindar espacios a las mujeres para que prioricen su salud física, emocional y mental. Si nos tomamos este día para reflexionar que acción particular podemos ejecutar como líderes nos permitirá tener un mundo más equitativo, haremos que las próximas generaciones no solamente sean más sanas, sino también vivan en un mundo donde la equidad es una realidad. ¿Acaso eso no es lo que anhelamos para nuestro futuro?

VIDEO RECOMENDADO

Víctor García Toma: “La vacancia es apostar por la gobernabilidad” Tras siete meses de gobierno de Pedro Castillo, conversamos con el jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, quien ve la vacancia presidencial como una opción “necesaria y conveniente” para salir de la crisis política y la parálisis en que se encuentra el país.