Día Internacional del Condón: ¿Cómo sé si estoy usando correctamente un preservativo?

Este 13 de febrero es el Día Internacional del Condón , un método que cuenta con un 98% de efectividad si se usa adecuadamente, siendo uno de los anticonceptivos de mayor seguridad.

Además, el condón no solo evita embarazos no deseados, sino que también protege adecuadamente el cuerpo de enfermedades de transmisión sexual.

Con motivo de esta fecha, APROPO publicó una lista con cada uno de los pasos a seguir para utilizar correctamente un preservativo. A continuación, te contamos cómo emplear esta alternativa para tener una vida sexual plena y sobre todo, segura.

Paso 1

Antes de usar el condón es importante que revises que el producto no esté vencido. Si ves que ya caducó, es mejor que no lo uses, porque se puede romper. Es verdad que puede resultar demasiado complicado fijarte en este detalle cuando estás por tener relaciones sexuales pero puedes hacerlo al momento de la compra.

Paso 2

El condón se abre con mucho cuidado y por uno de los bordes. Por más ansioso que estés, tómate el momento para abrirlo delicadamente. Jamás uses una tijera o los dientes porque puedes dañarlo.

Paso 3

Ahora para colocarlo, es necesario que el pene esté erecto y antes de cualquier contacto sexual. Debemos recordar que si no hay protección durante este momento, el líquido preseminal que segregas antes de la eyaculación puede poner en riesgo y provocar un embarazo no deseado

Paso 4

Exactamente, se coloca primero presionando la punta de condón, para sacar todo el aire que pudiera contener. Luego, se desenrolla hasta la base del pene. Y ya está listo para utilizarlo.

Paso 5

Acabado el acto sexual, se debe retirar el pene de la vagina, sujetando el condón desde la base para evitar que el semen pueda derramarse. De igual manera, podría ocurrir lo mismo si es que el pene pierde su firmeza.

Paso 6

Los condones son descartables. Es decir, debe ser desechado a la basura, después de cada eyaculación. Si quieres continuar teniendo otra relación, debes usar uno nuevo.

Más información

Si aún tienes dudas puedes comunicarte al Servicio de Orientación en Sexualidad de APROPO 204- 5300 (Lima) o al 0800-70-626 (llamada gratuita desde provincia).

Además, puedes comunicarte vía Whatsapp al 987960760 de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 5 p.m.