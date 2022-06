En el mes del padre, no hay nada mejor que regalar salud. Por eso, INPPARES lanza la campaña descentralizada “Siempre saludable, siempre papá”, con el objetivo de prevenir las enfermedades más comunes en los hombres y promover su bienestar físico, emocional y psicológico.

Esto a partir de planes de salud para los papás de todas las edades y disponibles en las sedes de Jesús María, Ate -Vitarte, Los Olivos, Chimbote, Arequipa, Chiclayo y Tacna durante todo el mes de junio.

Como parte de la campaña de salud, se realizarán descartes de cáncer próstata, que según el Ministerio de Salud (MINSA) es una de las afecciones más comunes y de mayor incidencia en los pacientes de sexo masculino, detectándose 8,700 casos positivos anualmente en el Perú, según Globocan.

Asimismo, se llevarán a cabo pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual como VIH/Sida y Sífilis. Exámenes de descarte fundamentales porque se estima que, en el Perú, de 5 personas viviendo con el virus del VIH, hay una que no lo sabe y es probable que no lo sepa nunca porque no pudo acceder a una prueba, de acuerdo al Minsa.

“La campaña busca prevenir y disminuir los altos índices de enfermedades de transmisión sexual y de cáncer que se registran en el país, entre otras afecciones que se presentan en la salud de los hombres. Para ello, contamos con un personal de salud altamente calificado y especializado en Cardiología, Endocrinología, Urología, Medicina General, Psicología y Gastroenterología que atenderán las consultas de los pacientes y realizarán evaluaciones para la detección oportuna de las enfermedades. Contamos con una unidad diferencia ubicada en nuestra Sede Central, y que se enfoca en el cuidado y atención integral del varón”, indicó el doctor Guillermo Reynoso, Director de Servicios de INPPARES.

Los planes de salud también ofrecen descarte de Diabetes e Hipertensión, enfermedades crónicas que comúnmente suelen padecer más los hombres que las mujeres. Además, se incluyen procedimientos de salud sexual y reproductiva como la vasectomía sin bisturí, un método anticonceptivo de planificación familiar, que es eficaz pero que no es muy empleado por los mitos que existen en la sociedad.

Complementariamente, se brindarán consultas de Fertilidad, Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar, Dermatología, Medicina Física y Rehabilitación, Neumología, Otorrinolaringología, entre otros servicios médicos.

“En necesario concientizar a las personas sobre la importancia del autocuidado y de realizarse controles periódicos, para que si en el caso padecieran de alguna enfermedad crónica, puedan controlarse. Así también, los controles regulares contribuirán a detectar a tiempo algún tipo de cáncer e informar sobre las posibilidades para su tratamiento; ya que aproximadamente un 45% de los pacientes acuden en etapas avanzadas y la probabilidad de curación es menor”, enfatizó el doctor Guillermo Reynoso.

En Lima, los planes de salud se llevarán a cabo en las sedes de los distritos de Ate Vitarte (Jr. El Triunfo 105); Los Olivos (Jr. José Santos Chocano 899) y Jesús María (Av. Giuseppe Garibaldi 125). Mientras que en regiones se llevará a cabo en las ciudades de Arequipa (Av. La Paz 424 Arequipa), Tacna (Av. Bolognesi 1361), Chimbote (Jr. Elías Aguirre 636) y Chiclayo (Leoncio Prado 485).

Para mayor información sobre horarios de atención, precios o entre otras inquietudes pueden llamar a la central telefónica de INPPARES: 480-1626 o escribir al WhatsApp: 920452033. También puede visitar una de sus nueve sedes.

