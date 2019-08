Descubre 5 mitos y realidades sobre la fertilidad

Pese a los avances de la ciencia y a la gran información disponible en torno a la fertilidad, todavía existen mitos en las que muchas personas siguen creyendo y que complican la posibilidad de un embarazo. Carlos Vergara Herrera, director médico del Centro de Reproducción Asistida Niu Vida, aclara estas dudas a las parejas que buscan tener un bebé y cumplir su sueño de ser padres.

1.- ¿Lograr un embarazo es fácil?



Quedarse embarazada no siempre resulta una tarea fácil; sin embargo, antes de los 32 años el 80% de mujeres habrá concebido en forma natural y espontánea. A partir de los 35, la fertilidad comienza a disminuir rápidamente y en caída libre. Un 15% de parejas deberá someterse a técnicas de fertilidad para ser padres.

2.- ¿La edad de la mujer es importante en la fertilidad, no la del hombre?



La edad es un factor importante en la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer. Pero se torna más crítica y limitada en las mujeres a medida que avanzan en edad. En el caso del hombre, sigue logrando embarazos, pero a partir de los 35 años, su fertilidad disminuye en un 20% cada año.

3.- ¿Quiénes ya han concebido no pueden tener problemas de fertilidad?



Luego de un embarazo, si puede haber complicaciones de procrear porque la fertilidad depende del funcionamiento correcto de muchos factores como la edad reproductiva, calidad de semen o óvulos, capacidad de fertilización, etc. Cabe resaltar que el haber logrado previamente tener un bebé, ayuda a una pareja en el factor emocional y no juega un partido en contra.

4.- ¿La infertilidad es un problema psicológico?



Los factores psicológicos pueden ser causantes de la infertilidad hasta en un 5%. Emociones negativas (ansiedad, miedo, tristeza) pueden afectar funciones biológicas y aún más en situaciones tan delicadas como la concepción. Por eso, se debe identificar si la ansiedad de concebir produce estrés e impide el embarazo.

5.- ¿Más relaciones sexuales, más posibilidades de lograr un embarazo?



Tener relaciones a diario si puede ayudar sobre todo si coordinan con el periodo de tiempo en torno a la implantación del embrión. Aunque tener eyaculados a diario podría disminuir la calidad del semen y por ende la fecundación.

