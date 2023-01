¡Cuida tu salud en verano! 4 alimentos fundamentales que debes consumir

La alimentación es un pilar fundamental en la salud de las personas. Establecer hábitos de nutrición balanceados desde pequeños repercuten tanto en el crecimiento como en el desarrollo mental, reducen la posibilidad de deficiencias nutricionales e inmunológicas, así como la aparición de trastornos alimentarios como el sobrepeso u obesidad.

Según recomienda el Dr. Darío Bardales, médico endocrinólogo, la alimentación en los adultos debe contemplar los siguientes macronutrientes o grupos de alimentos: proteínas de alto valor biológico como carnes magras y pescados; carbohidratos no refinados provenientes de granos y cereales enteros y vegetales no procesados como frutas y verduras. Asimismo bebidas como lácteos y líquidos no azucarados como el agua e infusiones.

“Es necesario limitar la ingesta de productos industriales y procesados como las bebidas carbonatadas ( gaseosas, energizantes, rehidratantes etc) que generalmente realzan en forma exagerada los sabores y colores pues contienen una alta cantidad de calorías y sodio, y no aportan fibra, así mismo disminuyen la adsorción del calcio necesario para el correcto crecimiento, predisponiendo además a hígado graso, aumento de ácido úrico, diabetes e hipertensión en niños y adolescentes por ello debería limitarse su consumo”, recalcó el Dr. Bardales.

Para el especialista, la alimentación saludable debe ser complementada con la práctica de actividad física en forma regular, que debe ser cultivada con el apoyo familiar para cimentar un estilo de vida saludable duradero, contribuyendo con su salud física, mental y emocional equilibrada. comentó.

A raíz de ello, a pocas semanas de iniciar la temporada escolar, el Dr. Bardales nos comparte una lista con 4 alimentos refrescantes y de aporte nutricional para disfrutar de un verano saludable y sin excesos:

Arándanos: Considerado como el fruto rojo con mayor presencia de Vitamina C. En su sabor agridulce también se puede encontrar alto nivel de fibra y vitamina A, esencial para el fortalecimiento de huesos, crecimiento y sistema inmunológico.

Salmón: Presenta un alto contenido de omega-3, un ácido graso que beneficia la circulación y sistema nervioso. Además contiene vitamina D, la cual protege el sistema muscular. Se recomienda su consumo una vez por semana.

Col: Este tipo de verdura es considerado un antioxidante por sus propiedades en vitamina A, C y K, esta última reduce la aparición de hematomas y deficiencias en la coagulación.

Yogurt Natural: Esta bebida baja en azúcar contiene gran cantidad de probióticos, esenciales para la flora intestinal. Además es beneficioso en proteínas, calcio y magnesio que regula la presión sanguínea y funcionamiento muscular.