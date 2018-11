Cuatro tips para gozar del verano y no subir de peso en el intento

El verano no solo es sinónimo de vacaciones y diversión. También es la estación en la que queremos lucir espléndidos físicamente y vernos mejor que nunca para lucir prendas más ligeras y ceñidas.



Sin embargo, las tentaciones de verano nos invitan a comer fuera de horas por el cambio de rutina o consumir en exceso bebidas azucaradas.

Andrezza Bueno, líder regional de Smart Fit Perú, tiene 5 tips que nos permitirá conservar nuestro peso a pesar de los antojitos del verano.

1. No dejes de ejercitarte: Disfruta de tu tiempo libre para ejercitarte. La recomendación es aprovechar el lugar donde estés disfrutando de tus vacaciones, trotar, nadar o caminar en vez de utilizar transporte vehicular.



2. Come 3 veces al día: Cuando salimos de vacaciones, es difícil, hasta diríamos imposible que sigamos la rutina diaria; retrasamos los horarios o a veces nos saltamos comidas. Sin embargo, esto contribuye negativamente a subir de peso, con lo cual se recomienda hacer el mayor esfuerzo para comer 3 veces al día y acompañar nuestros entretiempos con snacks saludables.



3. Tienes todo el tiempo del mundo, disfruta de tu comida:

No hay apuro, no tienes que marcar tarjeta, respira hondo y disfruta de cada bocado. Recuerda que, si masticas bien y comes despacio, esto ayudará a procesar mejor los alimentos, mastica al menos veinte veces cada bocado.



4. Dile sí al agua, y disminuye los refrescos azucarados:

Si piensas que solo la comida engorda, eso no es del todo cierto, los jugos azucarados tienen mucha azúcar, lo que definitivamente te hará subir de peso. En cambio, consumir agua te mantendrá hidratado y te dará una sensación de llenura.