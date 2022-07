A pesar del levantamiento de muchas restricciones, como el uso de mascarillas en espacios abiertos, el Perú ha iniciado la cuarta ola del COVID-19. Así lo señaló el ministro de Salud, Jorge López Peña, quien, además, anunció una campaña más agresiva de vacunación para personas mayores de 50 años, pero aún sin noticias para los más pequeños de la casa.

Frente a esta nueva situación, en medio de uno de los inviernos más fríos en la capital, las familias han empezado a preguntarse acerca de la salud de los pequeños menores de cinco años, quienes hasta el momento no han sido considerados en el cronograma de vacunación y vienen experimentando constantes resfriados. Para el docente y médico especialista en epidemiología de la Universidad César Vallejo, Miguel Ángel Tresierra, debemos entender que la tasa de letalidad y morbilidad en los más pequeños es muy baja. Sin embargo, debemos estar atentos a los síntomas y tener a los más pequeños protegidos.

“En esta época, el clima es muy cambiante y podrían aparecer enfermedades respiratorias, algunas virales y otras bacterianas como la bronquitis o la neumonía. Por ello, debemos estar muy pendientes de la salud de los más pequeños de la casa y saber diferenciar algunos síntomas particulares del COVID-19″, acotó el especialista, quien también señaló que en este invierno será muy común que los niños entren y salgan de periodos de resfriado.

¿Cómo diferenciar entre un resfriado y el coronavirus?

Para el Dr. Miguel Tresierra hay algunos síntomas muy particulares del COVID-19 que debemos tener en cuenta: tos seca, dolor muscular y cansancio. Por otro lado, en general, el coronavirus no suele presentar estornudos como el resfriado.

“Si algún familiar presenta algunos de los síntomas característicos, es mejor hacer el descarte con una prueba molecular y portar mascarillas en casa. Recordemos que la prevención es parte de las recomendaciones para no seguir propagando este virus”, acotó.

Recomendaciones para estar preparados frente a la cuarta ola:

Comer saludable.

Hacer ejercicio.

Cuidar de nuestra salud mental.

Usar correctamente la mascarilla.

Lavarse constante y correctamente las manos.

Cumplir con todas las dosis de vacunación que indica el Ministerio de Salud.

El Ministro de Salud, Jorge López, informó que el uso de mascarillas en espacios abiertos vuelve a ser obligatorio a nivel nacional tras el aumento exponencial de los contagios en las últimos semanas. Conoce todos los detalles.

¿Qué hacer si das positivo a coronavirus?

Es importante que recordemos que, si una persona da positivo a coronavirus, debe aislarse inmediatamente y tener los cuidados necesarios. Las vacunas no son sinónimo de inmunidad y, aunque gracias a las dosis y refuerzos aplicados no será necesario el uso de balones de oxígeno, debemos seguir cuidando a quienes aún no se han vacunado, como los niños menores de cinco años.

El especialista mencionó que cada familia debe ser responsable y colocarse la cuarta dosis sin temor a tener efectos secundarios.

“Cada ciudadano debe cumplir con todas las dosis de vacunación y las dos dosis de refuerzo. A pesar de ello, debemos continuar con el uso de las mascarillas y solo dejarlas cuando estemos en una zona muy ventilada y con poca presencia de personas. Evitemos lugares aglomerados”, mencionó.

