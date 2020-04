El coronavirus es una enfermedad sumamente contagiosa, así lo demuestran las estadísticas de nuestro país: ya son más de 10 mil personas infectadas. Pese a que se insiste mucho en que las personas debemos quedarnos en casa para frenar la propagación, muchos peruanos siguen saliendo a las calles; ¿por qué ocurre esto?

Para el psicólogo, filósofo y autor del libro La gran estafa de la felicidad, Jorge Yamamoto, el peruano nunca ha sido una persona de cumplir las normas. Mientras que, en otros países donde hay sentido de responsabilidad ciudadana, en el Perú la gente no está acostumbrada a recordar la norma. “Le puede entrar por un oído y salir por el otro; y, cuando recuerda la norma, el peruano siente que está por encima de ella y que tiene su justificación o excusa”, precisa.

Ahora bien, hay quienes atribuyen también al hecho de salir la posibilidad de liberar el estrés y la ansiedad, ya que el confinamiento haría sentir angustiadas a las personas y, por tanto, menos felices. Precisamente por eso, Yamamoto brinda algunas recomendaciones para sentirnos bien durante la cuarentena y evitar salir de casa.

Tomar conciencia de la situación

Es el momento de ser solidarios y responsables permaneciendo en casa para evitar más contagios y no exponernos a ellos. Se debe pensar que “no estamos encerrados por las puras, sino que estamos salvando la vida y el bienestar de nuestra familia y del país”.

Hacer un plan de aislamiento

Manejar un plan racional le da sentido a nuestra existencia y ayuda a bajar la tensión y el estrés durante el aislamiento. Si vamos a manejar un plan económico, es importante tener en cuenta cómo ajustarnos en caso se reduzcan los ingresos. Asimismo, se debe manejar una rutina saludable, con actividades como cocinar, limpiar, conversar, contar historias, leer; la idea es mantenerse ocupado.

Espíritu de adaptación optimista

A veces recibimos noticias que no queremos escuchar o que simplemente no esperamos. Solemos pensar que todo estará mal y que no saldremos de ahí. Por eso debemos tomar una actitud optimista y positiva. Para Yamamoto, los peruanos se adaptan a las situaciones con optimismo. “Hay que evitar la actitud pesimista o catastrófica y no recurrir a la criollada o burlar la norma; es mejor quedarse en casa y pasarla bien”, precisa.

DATO

Jorge Yamamoto realizará el conversatorio virtual ‘La felicidad en los tiempos de la pandemia’ este domingo 19 de abril a las 4:00 p.m., desde el Facebook Live de Editorial Planeta Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Seis consejos de limpieza que debes tener en cuenta al llegar a casa