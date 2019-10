El próximo 19 de octubre es el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama , la cual es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres peruanas.

En Perú, se realiza Semana Nacional de la Lucha Contra el Cáncer y. debido a ello, especialistas de la Liga Contra el Cáncer dan a conocer 7 datos de esta enfermedad y cómo prevenirla.

¿Sabías que cerca de 36 mil peruanas padecen de cáncer cada año? Además, esta institución dio a conocer cuáles son lo tipos de cáncer más frecuentes en las mujeres del país.

Los 5 tipos de cáncer con mayor incidencia en las mujeres al año son: cáncer de mama (6,985), cuello uterino (4,103), estómago (2,644), colon (2,355) y tiroides (1, 949).

Te compartimos algunos datos que debes saber para prevenir cualquier tipo de cáncer:

1. Factores de riesgo

Entre los principales factores que incrementan el riesgo en las mujeres de contraer cáncer de cuello uterino es la infección del Virus del Papiloma Humano debido al inicio de la actividad sexual temprana, contacto sexual con persona infectada, uso prolongado de anticonceptivos orales, múltiples parejas sexuales, embarazos múltiples y consumo de tabaco.

Mientras que en cáncer de mama son: la edad avanzada, uso indiscriminado de hormonas, pastillas anticonceptivas, píldoras del día siguiente y hormonas de reemplazo para no envejecer, antecedentes de cáncer en la familia, inicio de la menstruación a temprana edad (antes de los 12 años), primer embarazo después de los 30 años, cáncer en matriz o en ovarios, obesidad o sobrepeso, consumo de tabaco y alcohol, menopausia después de los 55 años y consumo de grasas saturadas.

2. No presenta síntomas

El cáncer no presenta síntomas en su etapa inicial y por ende la detección en muchos casos se encuentran en estadio avanzando. La mayor incidencia se registra a partir de los 50 años, sin embargo, mientras más temprana se detecta la enfermedad, hay un 95 % de posibilidades de cura, por lo que es de gran importancia el autoexamen mensual y el chequeo preventivo, por lo menos una vez al año.

3. Es hereditario

Es importante conocer los antecedentes familiares, de esa manera, se puede saber si comparte genes, hábitos y entornos similares que pueden aumentar la probabilidad de cáncer. Con mayor razón si se tiene parientes consanguíneos (abuelas, madre, hermanas, tías), sobre todo por la línea materna que tuvieron cáncer de mama u/ o cáncer de ovario e inclusive si un pariente hombre tuvo cáncer de mama.

4. Mamografía 1 vez al año

Este método de diagnóstico es el más seguro para la detección temprana del cáncer de mama que debe realizarse anualmente desde los 40 años. Sin embargo, si el paciente tiene antecedentes familiares con la enfermedad, se recomienda realizar a partir de los 35 años.

5. ¿Dónde hacerme la mamografía?

La Liga Contra el Cáncer durante todo octubre viene realizando una campaña de despistajes clínicos de cáncer de mama, además de de cuello uterino, piel, ganglios y tiroides, por una donación de S/. 35.00, en los tres Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.