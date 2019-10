En el mercado peruano, existen dispositivos tecnológicos que permite analizar y valorar la calidad de sueño de una persona, para mejorar la calidad de vida y producción durante el día.

Según Michael Grandner, MD, director del Programa de Investigación del Sueño y la Salud en la Universidad de Arizona en Tucson y un consultor de sueño de Fitbit, cada una de las etapas de sueño tiene un propósito distintos e identificarlas es vital para todos:

1. Sueño Ligero

Tipo de sueño que es un poco más agitado, superficial, no reparador, pero generalmente es solo una transición rápida, por lo que no estarás en ella por mucho tiempo. Durante esta etapa la persona sigue escuchando ruidos y estando alerta, como si no estuvieras dormido.

Cuando las personas hablan sobre el sueño ligero, esta es la etapa en la que generalmente se refieren. Estas dormido, sin embargo, puedes despertar muy fácilmente.

2. Sueño Profundo

Durante el sueño profundo, te vuelves menos vulnerable a los estímulos que puedas tener a tu alrededor. Tu respiración es lenta y tus músculos se relajan, tu ritmo cardiaco se normaliza.

“El sueño profundo se enfoca principalmente en el cuerpo”, dice Grandner. “Tu cerebro se encuentra casi fuera de línea. Tus músculos están relajados. No estas soñando nada durante esta etapa. Tu cuerpo está realizando las reparaciones y reconstruyendo lo que necesite.”

El sueño profundo es cuando tu cuerpo segrega la hormona del crecimiento, la cual está asociada con la reconstrucción y reparación celular. Según Sieberns, consultora de Fitbit, PhD; profesora, asesora y consultora en el Centro de Ciencias y Medicina del Sueño de Stanford, el sueño profundo ayuda a mejorar y fortalecer tu sistema inmunológico.

3. REM

REM es cuando casi todos tus sueños suceden, tus ojos tienden a moverse muy rápido en diferentes direcciones (de ahí el nombre). El ritmo cardiaco aumenta y tu respiración se vuelve más irregular.

REM es muy importante para regular las emociones y la memoria, estás limpiando el cerebro de las cosas que no son necesarias, dice Siebern. También, es el momento donde sucede la síntesis de la proteína a nivel celular, lo que hace que muchos procesos del cuerpo funcionen correctamente.

¿Cómo reconocer tus etapas de sueño con Fitbit?

Cuando entras en tu aplicación de Fitbit en tu registro de sueño y seleccionas la fecha de hoy, verás la información sobre cuánto tiempo has permanecido en cada etapa del sueño y qué porcentaje del sueño total de esa noche representa esa etapa.

Al analizar la información sobre tus etapas del sueño, los porcentajes se encuentran basados en un promedio amplio. Para comparar tus estadísticas con los promedios de otras personas de tu edad y género en tu Fitbit, seleccionas la fecha de hoy y, luego, seleccionas la pestaña que dice “comparativa.”