El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer en qué distritos de Lima y Callao se detectaron casos de la variante ómicron y el número de contagios por jurisdicción, e invocó a la población a asumir conductas responsables que reduzcan el riesgo de transmisión en fiestas de fin de año.

La variante ómicron, cuyos primeros casos se anunciaron el 19 de diciembre, ya se encuentra en 16 distritos de Lima Metropolitana y en el Callao, aunque éste último solo ha reportado uno, informó César Munayco, epidemiólogo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

En Lima Metropolitana, la nueva variante ómicron ha sido detectada en Jesús María, La Molina, La Perla, Cercado de Lima, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, Villa María del Triunfo. En el siguiente cuadro se detalla el número de contagios por jurisdicción:

Ómicron: 47 casos identificados hasta el 23 de diciembre. Fuente: CDC Perú-Minsa (Foto: Andina)

Munayco señaló que si bien hasta el momento hay 47 casos detectados en la capital, es muy probable que hayan otros más y existe riesgo alto de que aparezcan nuevos casos en las regiones que tienen mayor interacción con Lima.

El experto indicó que ómicron es preocupante ya que tiene 52 mutaciones en zonas importantes como la proteína espiga, que sirve para que el virus ingrese a la célula humana, lo cual la hace más contagiosa. Se calcula que es 2 o 3 veces más transmisible que la variante delta.

“En el Perú, al igual que está pasando en el mundo, la variante ómicron empezará a desplazar a la delta. Hay un riesgo alto de aumento de casos y más aún ahora en fiestas de Navidad y Año Nuevo; por eso invocamos a las personas para que tengan un comportamiento responsable”, comentó a Andina.

Síntomas del ómicron:

Por lo general, los pacientes con variante ómicron han tenido síntomas leves, como dolor de garganta, congestión nasal o malestar general, comenta Munayco. Sin embargo, dijo, que podría confundirse con un resfrío cualquiera y la persona podría seguir trabajando sin saber que está contagiando a otros.

“Por eso lo mejor es que ante cualquier síntoma de tipo respiratorio usemos la mascarilla en casa, nos aislemos y busquemos un centro de diagnóstico covid para descartar o confirmar la enfermedad y así no contagiar a nadie”, señala.

Importancia de vacunación:

Para Munayco, lo mejor es no infectarse porque la salud del paciente puede complicarse o morir si no está vacunado o no tiene tercera dosis.

Sin embargo, añadió, que de salir bien librado de la infección, existe un 10 a 20% de riesgo de tener covid prolongado (long covid). “Es decir podrían tener por mucho tiempo más problemas de concentración, dolores de cabeza, ansiedad, de acuerdo con los recientes estudios”.

El investigador del Minsa llamó a la población a colocarse su tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 una vez que se hayan cumplido los tres meses de la segunda dosis.

Con la variante delta, dijo, la efectividad de la vacuna se reducía a 32% después de la semana 25, pero sube a 75.5% con una tercera dosis de Pfizer y a 70% con una tercera dosis de Astrazeneca.

Munayco refirió que si bien Pfizer y Astrazeneca ofrecen una mejor protección ante contagios, todas las vacunas protegen de enfermarse gravemente o morir.