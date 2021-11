El exministro de Salud, Oscar Ugarte, señaló que las personas que no quieren vacunarse contra el coronavirus, están atentando contra el derecho colectivo de la salud de la ciudadanía, lo que se convierte en un potencial factor de riesgo de contagio de este virus.

“El derecho individual a no vacunarse contra la covid-19 es un derecho de toda persona, pero se ejerce hasta donde empieza el derecho de los demás. Entonces, al no querer vacunarme me convierto en un factor de riesgo porque puedo llevar la enfermedad y estar regándola y eso es atentar contra el derecho colectivo, es decir, contra el derecho de la salud del resto de las personas”, señaló Ugarte a Andina.

Según Oscar, las medidas que adopta el Gobierno para que más peruanos se vacunen contra la covid-19, tienen por objetivo proteger la salud pública y no trasgredir el derecho de las personas que no lo desean hacer, pero que el bien común está por encima de todo.

Asimismo, el exministro consideró que las medidas sobre presentar carnet de vacunación para ingresar a lugares cerrados, permitirán una mayor vigilancia y cuidado de las personas a fin de evitar el incremento de casos covid.

“El riesgo de la Navidad es evidente porque la gente quiere hacer sus compras, pero la principal responsabilidad es de la propia persona la cual tiene que evitar asistir a lugares muy concurridos”, dijo.

Con respecto a eventos públicos, Ugarte manifestó que podrían realizarse siempre y cuando se lleven a cabo en lugares abiertos, con buena ventilación, con el correcto uso de mascarillas y respetando los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, advirtió que no hay que bajar la guardia.

Sobre una tercera ola en nuestro país, dijo que ésta se daría por la variante delta que abarca casi el 95 % de los casos reportados y no por ómicron, pero que debemos estar alerta tal como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS) al clasificarla como “variante de preocupación”.

“Actualmente, el INS ha sido fortalecido y ahora tiene la capacidad 5 o 6 veces más de lo que tenía al iniciar la pandemia y esto permite hacer un seguimiento semanal a estas variantes y dar el campanazo o la alerta correspondiente. Por tanto, lo primero que se debe hacer es detectar la variante y segundo realizar el cerco epidemiológico”, comentó.

Finamente, destacó el rol de las brigadas de vacunación itinerante contra la covid-19, que acuden a las diversas zonas rurales y comunidades indígenas para inmunizar a la mayor parte de la población peruana, así como el apoyo de las autoridades locales y regionales para cumplir tal fin.

