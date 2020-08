El doctor Elmer Huerta reveló esta tarde en su programa radial que ha sido seleccionado para participar del estudio clínico fase 3 de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna en Estados Unidos.

“Voy a ser una de los pocas miles de personas en el mundo que va a recibir una inyección que no sabré si es la vacuna o el placebo, pero sí voy a participar en el estudio y mi contribución será una de las tantas miles que servirán para que a fin de año, de repente, usted señora que me escucha desde cualquier lugar del Perú o del mundo, se ponga su vacuna con confianza.”, comentó en su programa de RPP “Todo sobre el coronavirus” el doctor Huerta.

La farmacéutica Moderna fue mencionada hace una semana por el presidente Donald Trump, cuando anunció el acuerdo que esta empresa tenía con su gobierno, a puertas de finalizar las pruebas de su vacuna contra el coronavirus.

Huerta además contó cómo se inscribió en el Estudio Nacional de Vacunas hace dos semanas. Este estudio reúne las tres vacunas americanas que están más avanzadas en Estados Unidos: la de la farmacéutica Moderna, Pfizer y el de la Universidad de Oxford.

Huerta detallo cómo fue informado sobre su selección: “hace una hora más o menos, me llaman por teléfono y me dicen que he sido seleccionado para recibir la vacuna en el estudio. Voy a participar en este estudio de fase 3 y me han sorteado para que yo reciba la vacuna de Moderna”.

El doctor Huerta asistirá mañana miércoles al hospital George Washington y no sabrá si recibió la vacuna o el placebo.

